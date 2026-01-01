Поддержите нас UA
Первый в 2026: дроны поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод, — соцсети (видео)

атака дронов Краснодарский край 1 января 2026 года
Дроны поразили Ильский НПЗ | Фото: Соцмережі

В новогоднюю ночь ударные беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Краснодарском крае РФ.

В результате удара на предприятии вспыхнул пожар, видно на кдарх, обнародованных телеграмм-каналом "Exilenova+".

"Ильский НПЗ принимает эстафету в 2026 году", — говорится в подписи к видео.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев не комментировал удар по региону.

В то же время, по данным из соцсетей, этой ночью дроны поразили нефтебазу в населенном пункте Людиново, что в Калужской области России.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала ни удар по Ильскому НПЗ, ни поражение нефтебазы в Людиново.

Напомним, в ночь на 31 декабря в Туапсе дроны поразили местную нефтебазу.

Фокус также писал о том, что Украина поразила рекордное количество энергетических объектов в РФ за все время войны.