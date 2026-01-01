Перший у 2026: дрони уразили Ільський нафтопереробний завод, — соцмережі (відео)
У новорічну ніч ударні безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод, що розташований у Краснодарському краю РФ.
Внаслідок удару на підприємстві спалахунла пожежа, видно на кдарх, оприлюднених телеграм-каналом "Exilenova+".
"Ільський НПЗ приймає естафету в 2026 році", — йдеться у підписі до відео.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв не коментував удару по регіону.
Водночас, за даними з соцмереж, цієї ночі дрони уразили нафтобазу у населеному пункті Людиново, що у Калузькій області Росії.
На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ані удару по Ільському НПЗ, ані ураження нафтобази у Людиново.
Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Туапсе дрони уразили місцеву нафтобазу.
Фокус також писав про те, що Україна уразила рекордну кількість енергетичних об'єктів в РФ за весь час війни.