Перший у 2026: дрони уразили Ільський нафтопереробний завод, — соцмережі (відео)

У новорічну ніч ударні безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод, що розташований у Краснодарському краю РФ.

Внаслідок удару на підприємстві спалахунла пожежа, видно на кдарх, оприлюднених телеграм-каналом "Exilenova+".

"Ільський НПЗ приймає естафету в 2026 році", — йдеться у підписі до відео.

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв не коментував удару по регіону.

Водночас, за даними з соцмереж, цієї ночі дрони уразили нафтобазу у населеному пункті Людиново, що у Калузькій області Росії.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ані удару по Ільському НПЗ, ані ураження нафтобази у Людиново.

Нагадаємо, у ніч на 31 грудня в Туапсе дрони уразили місцеву нафтобазу.

Фокус також писав про те, що Україна уразила рекордну кількість енергетичних об'єктів в РФ за весь час війни.