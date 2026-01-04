Затримані понад 100 рейсів, лунають вибухи: Москву атакують безпілотники, що відомо

Пізно ввечері 3 січня та після опівночі Москву атакують безпілотники. Місцеві аеропорти масово затримують рейси, на місцях падіння уламків дронів працюють оперативні служби.

Мешканці Одінцовського та Домодєдівського міських округів Москви повідомили про вибухи та яскраві спалахи у небі. Про це пишуть російські Telegram-канали.

"Жителі Одінцовського та Домодєдівського округів розповіли SHOT, що загалом було чути 4-5 вибухів і видно спалахи в небі", — йдеться у повідомленні.

За даними медіа Mash, вибухи також було чутно над Зеленоградом та Лобнею. У московських аеропортах "Внуково" та "Жуковський" запроваджені обмеження через наліт дронів: загалом відомо про затримання 107 рейсів на приліт та ще 38 на виліт.

Міський голова Москви Сергій Собянін повідомив, що станом на 22:40 годину на підльоті до столиці РФ нібито було збито щонайменше 19 дронів-камікадзе. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби, даних про постраждалих чи руйнування влада на момент публікації не публікувала.

Скриншот | повідомлення росЗМІ про атаку дронів на Москву

Водночас, як пишуть російські ЗМІ, збиття одного з дронів нібито відбулося у районі бази відпочинку "Вітро Вілладж" у Новій Москві. На місці пожежі не виникло.

Тим часом російське Міноборони передало, що у період з 16:00 до 23:30 години нібито було збито 103 безпілотники над регіонами РФ.

Атака дронів на Росію увечері 3 січня та у ніч на 4 січня: де ще лунали вибухи

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко зібрав інформацію про атаку дронів на Росію. За даними посадовця, робота ворожої протиповітряної оборони була зафіксована у межах Брянської, Калузької, Московської областей та Москви, а також над Тульською, Орловською, Ростовською, Курською, Тверською областях та Краснодаром.

Петро Андрющенко | мапа атаки дронів на Росію 3 січня та після опівночі

У кримських Telegram-каналах також повідомляли, що кілька сильних вибухів пролунало близько 22:00 години в окупованій Євпаторії.

Нагадаємо, 2 січня OSINT-аналітик Open Sourse Intel показав відео нібито "удару" по резиденції Володимира Путіна: на ньому видно, як автомобіль втікав у фонтан.

Також 2 січня дрони атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод.