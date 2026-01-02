У мережі показали кадри "удару" по Валдаю та "резиденції Путіна": авто тікало у фонтан (відео)

Зграя невідомих дронів атакувала палац і цей момент потрапив на відео, зняте начебто в ніч на 28 грудня. З'ясувалось, що відео згенероване ШІ й начебто показує деталі таки безпілотників на резиденцію президента Російської Федерації Володимира Путіна на Валдаї. Які ознаки доводять, що на відео — фейк і ніякого "нападу" насправді не було?

Відео з кадрами атаки дронів начебто на валдайський палац Путіна "Великі Бороди" на озері Ужин з'явилось у мережі увечері 31 грудня і його, серед інших, поширив OSINTер з ніком Open Sourse Intel. Наголошується, що ідеться про фейк, створений "штучним інтелектом". На відео з'явилось два дрони, які прямують у бік палацу. По них б'ють засоби ППО і рикошет влучає прямо на подвір'я, тим часом автомобіль, який їхав перед колонами, стрімко втік геть через ворота. OSINTер відшукав однозначні ознаки, що запис не справжній.

Атака на Валдай — що показує відео

На кадрах у мережі вказано, що запис начебто зроблено в ніч на 28 грудня о 2:14:15. На задньому плані — двоповерхова будівля з аркою, а на передньому — ворота, а між ними — невелике подвір'я з фонтаном. Також є позначка, що запис зробили камерою №4 на півночі. Також бачимо два БпЛА, які летять наче "кажани" точно по центру кадра. Open Sourse Intel звернув увагу, що у момент атаки авто стрімко розвертається і їде до воріт крізь фонтан.

"Відео, що нібито атакує український безпілотник на резиденцію президента Путіна, що поширюються в Інтернеті, створені штучним інтелектом. Машини просто не їздять крізь фонтани", — написав він.

Крім того, будівля на відео зовсім не схожа на фасад резиденції Путіна на озері Ужин, розташованій у точці з координатами 58.0112, 33.3166 неподалік від населених пунктів Рощино та Валдай.

Атака на Валдай - як виклядає резиденція Путіна Фото: З відкритих джерел

Крім того, у мережі можна відшукати фото інших резиденцій російського президента. Будинок на ШІ-відео не схожий на палац Путіна у "Ново-Огарево" Московській області, на "Бочаров Ручей" в Сочі, на готель ФСБ РФ "Волжский Утес" у Самарській області, на "Майендорф" у Московській області.

Резиденції Путіна - Ново-Огарево, Бочаров Ручей, Волжский Утес, Майендорф (зліва направо)) Фото: Скриншот

Що сталось на Валдаї

29 грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров вийшов до журналістів та повідомив, що начебто резиденцію Путіна на Валдаї атакували 91 дрони ЗСУ. При цьому місцеві жителі не чули ні звуків повітряної тривоги, ні вибухів через роботу ППО, тому росЗМІ визнали, що це фейк. Водночас російські пропагандистські медіа опублікували кадри спілкування з росіянином, який заявив, що начебто чув гучні звуки у напрямку палацу російського президента. Україна заявила, що не планувала навмисний удар, а Міноборони РФ показало звіт, у якому написало про атаку 89 БПЛА в ніч на 29 грудня, при чому над Новгородською областю помітили лише 18.

Зазначимо, ЦРУ США вивчило дані з місця подій і підтвердило, що інформація Лаврова не відповідає дійсності. Тим часом РФ показала уламки далекобійного дрона "Чаклун-В", який начебто пролетів 670 км і його збили засоби ППО. 2 січня Міноборони РФ запросило до себе помічника військового аташе посольства США і передало йому мікроконтролер з даними про траєкторію БпЛА ЗСУ, який був начебто спрямований на дім Путіна.

