У Хорлах ліквідували двох "поліцейських" з Каланчака та наркомана з Чечні, — розслідувачі (фото)

Під час пожежі у ресторані "Українська хата" ("кав'ярні Буганової") у селищі Хорли на окупованій частині Херсонської області знешкодили двох колаборантів, які пішли працювати у російську поліцію, встановили розслідувачі. Крім того, у переліку жертв відшукали ім'я громадянина Чечні, який перебував у федеральному розшуку. Що могло статись у Хорлах, розташованих за 80 км від фронту?

Проросійські пабліки Херсонської області повідомили про загибель у Хорлах "керівника поліції" окупованого Каланчака Сергія Богана, повідомили на порталі "Центру журналістських розслідувань" (ЦЖР). Крім того, є дані про присутність військовослужбовців ЗС РФ, які святкували новий рік на захопленій території України. OSINTер з ніком Necro Mancer додав, що у списку є рецидивіст-наркоман з Чечні, якого шукають російські правоохоронці.

Розслідувачі відшукали некролог колаборанта з Каланчака Сергія Богана, який загинув під час удару дрона у Хорлах. На порталі "Миротворець" вказується, що чоловік проживав у Криму і відразу після окупації РФ пішов працювати у карний розшук окупаційної адміністрації. Під час великої війни його відрядили у Каланчак, а його дружина, Юлія Боган, опинилась у Новій Каховців, де також працює на росіян.

Відео дня

Ще одне ім'я, яке фігурує у списку жертв, опублікованому так званим "главою" окупаційної адміністрації Володимиром Сальдо, — це Михайло Волошин. Волошин — уродженець Нової Каховки, житель Таврійська, який також пішов працювати у "владу" Каланчака, ідеться на "Миротворці". З'ясувалось, що фігурант працював "начальником відділу інформаційних технологій" Каланчацької адміністрації.

Третє прізвище зі списку Сальдо — це Махмуд Адмісаєв. Necro Mancer відшукав інформацію про цього відвідувача ресторану у Хорлах у базі даних ФСБ РФ. З'ясувалось, що ідеться про уродженця Чечні, який перебуває у федеральному розшуку як кримінальний злочинець і має статус наркозалежного.

На порталі ЦЖР також звернули увагу на прізвище жінки у списку загиблих у Хорлах. Розслідувачі встановили, що це мешканка Санкт-Петербургу, яка приїхала на зустріч з чоловіком-військовослужбовцем ЗС РФ.

Удар по Хорлах - інформація про Сергія Богдана Удар по Хорлах - інформація про Михайла Волошина Удар по Хорлах - інформація про Махмуда Адмісаєва

Удар по Хорлах — деталі

Зранку 1 січня представник окупаційної влади у Херсонській області Володимир Сальдо повідомив про атаку кількох дронів на базу відпочинку у Хорлах: почалась пожежа у ресторані "Українська хата" та готелі "Лео". Зі слів колаборанта, загинуло 24 людини. Зі слів Сальдо, ідеться про цивільних, але колаборант та екснардеп Олег Царьов написав, що на святкуванні були керівники окупаційних адміністрацій і, ймовірно, військові. Відстань від точки удару до контрольованої Україною територій — близько 80 км (по прямій).

Удар по Хорлах - яка відстань до лінії фронту Фото: DeepState

Українське командування відповіло на звинувачення Сальда. Генштаб заявив, що українці обстрілюють лише військові цілі та об'єкти, пов'язані з ЗС РФ. Як пояснив речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій, "обвинувачення" РФ мають на меті дезінформацію західних партнерів.

Нагадуємо, 2 січня Міноборони РФ показало частину контролера дрона, який начебто атакував резиденцію президента РФ у Валдаї.