В Хорлах ликвидировали двух "полицейских" из Каланчака и наркомана из Чечни, — расследователи (фото)

Во время пожара в ресторане "Украинская хата" ("кофейни Бугановой") в поселке Хорлы на оккупированной части Херсонской области обезвредили двух коллаборационистов, которые пошли работать в российскую полицию, установили расследователи. Кроме того, в перечне жертв нашли имя гражданина Чечни, который находился в федеральном розыске. Что могло произойти в Хорлах, расположенных в 80 км от фронта?

Пророссийские паблики Херсонской области рассказали о гибели в Хорлах "руководителя полиции" оккупированного Каланчака Сергея Богана, сообщили на портале "Центра журналистских расследований" (ЦЖР). Кроме того, есть данные о присутствии военнослужащих ВС РФ, которые праздновали новый год на захваченной территории Украины. OSINTер с ником Necro Mancer добавил, что в списке есть рецидивист-наркоман из Чечни, которого ищут российские правоохранители.

Расследователи нашли некролог коллаборанта из Каланчака Сергея Богана, который погиб во время удара дрона в Хорлах. На портале "Миротворец" указывается, что мужчина проживал в Крыму и сразу после оккупации РФ пошел работать в уголовный розыск оккупационной администрации. Во время большой войны его отправили в Каланчак, а его жена, Юлия Боган, оказалась в Новой Каховке, где также работает на россиян.

Відео дня

Еще одно имя, которое фигурирует в списке жертв, опубликованном так называемым "главой" оккупационной администрации Владимиром Сальдо, — это Михаил Волошин. Волошин — уроженец Новой Каховки, житель Таврийска, который также пошел работать во "власть" Каланчака, говорится на "Миротворце". Выяснилось, что фигурант работал "начальником отдела информационных технологий" Каланчакской администрации.

Третья фамилия из списка Сальдо — это Махмуд Адмисаев. Necro Mancer отыскал информацию об этом посетителе ресторана в Хорлах в базе данных ФСБ РФ. Выяснилось, что речь идет об уроженце Чечни, который находится в федеральном розыске как уголовный преступник и имеет статус наркозависимого.

На портале ЦЖР также обратили внимание на фамилию женщины в списке погибших в Хорлах. Расследователи установили, что это жительница Санкт-Петербурга, которая приехала на встречу с мужем-военнослужащим ВС РФ.

Удар по Хорлам — информация о Сергее Богдане Удар по Хорлам — информация о Михаиле Волошине Удар по Хорлам — информация о Махмуде Адмисаеве

Удар по Хорлам — детали

Утром 1 января представитель оккупационной власти в Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаке нескольких дронов на базу отдыха в Хорлах: начался пожар в ресторане "Украинская хата" и гостинице "Лео". По словам коллаборациониста, погибли 24 человека. По словам Сальдо, речь идет о гражданских, но коллаборационист и экс-нардеп Олег Царев написал, что на праздновании были руководители оккупационных администраций и, вероятно, военные. Расстояние от точки удара до контролируемой Украиной территории — около 80 км (по прямой).

Удар по Хорлам — какое расстояние до линии фронта Фото: DeepState

Украинское командование ответило на обвинения Сальда. Генштаб заявил, что украинцы обстреливают только военные цели и объекты, связанные с ВС РФ. Как пояснил представитель Генерального штаба Украины Дмитрий Лиховий, "обвинения" РФ имеют целью дезинформацию западных партнеров.

Напоминаем, 2 января Минобороны РФ показало часть контроллера дрона, который якобы атаковал резиденцию президента РФ в Валдае.