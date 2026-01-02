В сети показали кадры "удара" по Валдаю и "резиденции Путина": авто сбежало в фонтан (видео)

Стая неизвестных дронов атаковала дворец и этот момент попал на видео, снятое якобы в ночь на 28 декабря. Выяснилось, что видео сгенерировано ИИ и якобы показывает детали таки беспилотников на резиденцию президента Российской Федерации Владимира Путина на Валдае. Какие признаки доказывают, что на видео — фейк и никакого "нападения" на самом деле не было?

Видео с кадрами атаки дронов якобы на валдайский дворец Путина "Большие Бороды" на озере Ужин появилось в сети вечером 31 декабря и его, среди прочих, распространил OSINTер с ником Open Sourse Intel. Отмечается, что речь идет о фейке, созданном "искусственным интеллектом". На видео появилось два дрона, которые направляются в сторону дворца. По ним бьют средства ПВО и рикошет попадает прямо во двор, тем временем автомобиль, который ехал перед колоннами, стремительно сбежал через ворота. OSINTер отыскал однозначные признаки, что запись не настоящая.

Атака на Валдай — что показывает видео

На кадрах в сети указано, что запись якобы сделана в ночь на 28 декабря в 2:14:15. На заднем плане — двухэтажное здание с аркой, а на переднем — ворота, а между ними — небольшой двор с фонтаном. Также есть пометка, что запись сделали камерой №4 на севере. Также видим два БпЛА, которые летят как "летучие мыши" точно по центру кадра. Open Sourse Intel обратил внимание, что в момент атаки авто стремительно разворачивается и едет к воротам сквозь фонтан.

"Видео, что якобы атакует украинский беспилотник на резиденцию президента Путина, распространяющиеся в Интернете, созданные искусственным интеллектом. Машины просто не ездят сквозь фонтаны", — написал он.

Здание на видео не похоже на фасад резиденции Путина на озере Ужин, расположенной в точке с координатами 58.0112, 33.3166 неподалеку от населенных пунктов Рощино и Валдай.

Атака на Валдай — как выклинает резиденция Путина Фото: Из открытых источников

Кроме того, в сети можно отыскать фото других резиденций российского президента. Дом на ИИ-видео не похож на дворец Путина в "Ново-Огарево" Московской области, на "Бочаров Ручей" в Сочи, на отель ФСБ РФ "Волжский Утес" в Самарской области, на "Майендорф" в Московской области.

Резиденции Путина — Ново-Огарево, Бочаров Ручей, Волжский Утес, Майендорф (слева направо)) Фото: Скриншот

Что случилось на Валдае

29 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров вышел к журналистам и сообщил, что якобы резиденцию Путина на Валдае атаковали 91 дрон ВСУ. При этом местные жители не слышали ни звуков воздушной тревоги, ни взрывов из-за работы ПВО, поэтому росСМИ признали, что это фейк. В то же время российские пропагандистские медиа опубликовали кадры общения с россиянином, который заявил, что якобы слышал громкие звуки в направлении дворца российского президента. Украина заявила, что не планировала преднамеренный удар, а Минобороны РФ показало отчет, в котором написало об атаке 89 БПЛА в ночь на 29 декабря, причем над Новгородской областью заметили только 18.

Отметим, ЦРУ США изучило данные с места событий и подтвердило, что информация Лаврова не соответствует действительности. Тем временем РФ показала обломки дальнобойного дрона "Колдун-В", который якобы пролетел 670 км и его сбили средства ПВО. 2 января Минобороны РФ пригласило к себе помощника военного атташе посольства США и передало ему микроконтроллер с данными о траектории БпЛА ВСУ, который был якобы направлен на дом Путина.

