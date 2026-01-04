БпЛА атаковали город Елец в РФ: в результате удара загорелся завод "Энергия" (видео)

Вечером 4 января БпЛА атаковали город Елец в Липецкой области России. По предварительным данным, под ударом оказался завод АО "Энергия".

Как сообщает телеграм-канал Exilenova+, он опубликовал видеокадры атаки БПЛА на Елец. На записях зафиксирован пролет дронов, вероятно, типа "Шахед", а также слышна серия взрывов в городе. После ударов в промышленной части населенного пункта очевидцы заметили густые клубы черного дыма.

Подобную информацию распространил и телеграм-канал "ASTRA". По свидетельствам местных жителей, после атаки беспилотников в Ельце загорелся завод АО "Энергия".

Также телеграм-канал Exilenova+ опубликовал дополнительные кадры пожара на заводе "Энергия" в Ельце Липецкой области после атаки беспилотников.

В Липецкой области многочисленные попадания дронов в цеха завода "Энергия" Фото: Exilenova+

Отмечается, что предприятие специализируется на разработке и производстве автономных источников питания для бытовой, промышленной и специальной техники, в частности для авиации, гражданского речного и морского транспорта, радиотехники, электронных приборов, медицинского оборудования, систем аварийной связи и пожаротушения. Более того, этот завод входит в число ведущих производителей химических источников тока и другой продукции, которая поставляется как на внутренний, так и на внешние рынки.

Відео дня

В то же время официальные органы власти Липецкой области пока не подтвердили факт поражения предприятия и не предоставили деталей относительно возможных последствий атаки.

Напомним, что в ночь на 4 января неизвестные БпЛА атаковали Москву. Вследствие этого, местные аэропорты массово задерживали рейсы.

Также Фокус писал, что в ночь на 2 января БпЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Новокуйбышевске Самарской области РФ.