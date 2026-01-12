Росію атакували невідомі БпЛА: внаслідок удару в місті Орел спалахнула ТЕЦ (відео)

12 січня у російському Орлі спалахнула ТЕЦ під час атаки невідомих безпілотників. Зокрема, у місцевих Telegram-каналах з’явилися відео пожежі та повідомлення про загрозу нових ударів дронами по регіону.

Як повідомляє російський Telegram-канал ASTRA, у місті Орел після атаки безпілотників загорілася теплоелектроцентраль. Канал оприлюднив відео з місця події, на якому видно пожежу та густий стовп диму. Автор запису за кадром коментує, що бачить палаючу ТЕЦ та сильний вогонь на об’єкті.

На опублікованих кадрах також помітно значне задимлення, яке здіймається над промисловою зоною міста. Офіційних повідомлень про масштаби пожежі, можливі руйнування чи постраждалих на цей момент не оприлюднено.

Водночас Telegram-канал "Город Орел" близько 20:00 повідомив про фіксацію безпілотників, які рухалися у бік Орловської області. У дописі йшлося про підвищену загрозу та заклики дотримуватися заходів безпеки. Згодом у регіоні знову оголосили небезпеку атаки БПЛА.

У повідомленнях місцевих пабліків також наголошувалося, що публікація фото- та відеоматеріалів із застосуванням безпілотників і наслідків атак заборонена, мешканців закликали бути пильними.

Також через деяких час це канал повідомив про вибухи в місті.

Варто зауважити, що мер Орла Юрій Парахін станом на цей момент не коментував пожежу на ТЕЦ у своїх соціальних мережах. Також з його боку не було заяв про атаку дронів напередодні чи про інші надзвичайні події у місті.

Варто зазначити, що 9 січня губернатор Орловської області Андрій Кличков інформував про наслідки чергового удару, в результаті якого було зафіксовано пошкодження одного з об’єктів міської комунальної інфраструктури в Орлі. За його даними, після атаки розпочали відновлення роботи систем водопостачання та теплопостачання у Заводському, Північному й Залізничному районах міста. Водночас у Радянському районі прогнозували тимчасове зниження рівня теплоносія протягом найближчих годин.

Нагадаємо, що 10 січня у російському Воронежі прогриміла серія потужних вибухів. За даними місцевих ЗМІ, увечері над містом було чути не менше ніж 30 ударів.

Також Фокус писав, що у ніч на 10 січня ударні БпЛА атакували Волгоградську область Росії, внаслідок чого спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі.