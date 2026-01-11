Продолжение следует: ВСУ поразили три буровых РФ в Каспийском море и еще некоторые цели (видео)

Подразделения Сил обороны попали по нескольким буровым "вышкам", расположенным в Каспийском море. Масштабы ущерба, который понесла российская компания "Лукойл", уточняются.

Подразделения Сил обороны Украины поразили три буровых установки корпорации "Лукойл" в акватории Каспийского моря. Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Попадания зафиксированы по установкам им. В. Филановского, им. Юрия Корчагина и им. Валерия Грайфера.

Масштабы ущерба уточняются, подчеркнули в ведомстве.

В Силах специальных операций уточнили, что атака на три буровые установки в Каспийском море произошла в ночь на 11 января 2026 года.

Подразделения "Deep Strike" ССО поразили ледостойкие стационарные платформы, которые используются для обеспечения топливом армии противника.

Какие еще цели поразили Силы обороны

Украинские военные осуществили огневое поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса "Бук-М3". Комплекс ПВО средней дальности, предназначенный для борьбы с аэродинамическими целями, военные ВС РФ расположили в районе населенного пункта Бараничево на ВОТ Луганской области.

Бук-М3 (иллюстративное фото) Фото: из открытых источников

По предварительным данным, отмечают в Генштабе, зафиксированы попадания и взрывы.

Также осуществлено огневое поражение склада материально-технического подразделения из состава подразделения 49-й армии оккупантов в районе населенного пункта Новотроицкое на ВОТ Херсонской области.

Автомобильный батальон из 49-й общевойсковой армии РФ (иллюстративное фото) Фото: из открытых источников

"Силы обороны Украины продолжают системное ослабление военно-экономических возможностей и наступательного потенциала российских оккупационных войск. Поражаются объекты, непосредственно привлеченные к ведению вооруженной агрессии против Украины", — констатируют военные и подчеркивают, что продолжение следует.

Стоит отметить, что ранее издание Bloomberg сообщало, что российская добыча сырой нефти в декабре 2025 года упала на 100 тысяч баррелей в сутки, что является самым большим падением за 18 месяцев. Кроме санкций, снижению добычи поспособствовали и удары Украины по каспийским нефтяным платформам.

Напомним, только в декабре 2025 года нефтедобывающие платформы "Лукойл" в Каспийском море пережили три удара.

Через несколько дней после третьего удара Генштаб сообщил, что украинцам удалось взорвать эксплуатационно-технический модуль подготовки и перекачки добытого газа.

Позже появились фотографии, которая показали момент удара беспилотников по платформе РФ в Каспийском море.