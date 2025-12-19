СБУ взорвала третью платформу РФ в Каспийском море: появились первые кадры попадания (фото)

Дроны Службы безопасности Украины попали по нефтедобывающей платформе "Лукойл" на Ракушечном месторождении в Каспийском море, сообщили в соцсети. Появилась фотография, которая показала момент удара беспилотников. Очертания цели показывают, что речь идет о платформе им. Грайфера на Ракушечном месторождении.

Фото с места событий в Каспийском море опубликовал волонтер Сергей Стерненко, а другие медиа сообщили, что получили их от собственных источников в СБУ. Указывается, что атаку провел Центр спецопераций "Альфа". Точка попадания — в районе газотурбинной установки. Это уже третий удар по российским платформам в Каспийском море. Предыдущие два — по платформам на месторождениях Филановского и Корчагина.

Ход операции сняла бортовая камера дрона, которая передавала данные оператору из "Альфы". На первом фото — общая панорама платформы, к которой направлялись ударные БпЛА.

Атака дронов СБУ на РФ — момент попадания по платформе на Ракешечном месторождении в Каспийском море Фото: Telegram / Стерненко

Второе фото — момент, когда беспилотник приблизился к цели. В кадр попало оборудование на палубе: назначение приборов не понятно, но это, вероятно, газотурбинная установка, о поражении которой сообщило СБУ.

Атака дронов СБУ на РФ — цель удара на платформе им.Грайфера Фото: Telegram / Стерненко

Третье фото — добывающая платформа РФ на Каспийском море. Видим надпись "Лукойл", а очертания соответствуют контурам сооружения на первом изображении.

Атака дронов СБУ на РФ — платформа на месторождении Грайфера Фото: Telegram / Стерненко

Служба безопасности пока не информировала, какой дрон применили для атаки на платформы РФ в Каспийском море, и не объяснили, почему показывают фото, а не видео.

Расстояние, которое должны были преодолеть беспилотники до цели — около 900-1000 км (если летели по прямой через три-четыре области РФ).

Удары дронов СБУ по РФ — детали

Источники медиа в СБУ не уточнили, когда именно произошел удар дронов СБУ по платформе им. Впрочем, 18 декабря о событиях в Каспийском море сообщил Генштаб ВСУ. В заявлении командования указано, что это третья атака по российским объектам нефтегазовой сферы, принадлежащих компании "Лукойл", и что остановились 14 скважин, которые суммарно добывают 3,5 тыс. тонн (вероятно, газа, поскольку повредили газовую аппаратуру).

Удары дронов СБУ по РФ — где расположены месторождения Филановского и Грайфера Фото: Портал Neftegaz

Фокус писал о предыдущих атаках на российские цели, которые состоялись на расстоянии почти 1000 км от Украины. Среди них — удары по платформам на месторождении Филановского (11-12 декабря) и Корчагина (15 декабря).

