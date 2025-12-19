СБУ підірвала третю платформу РФ у Каспійському морі: з'явились перші кадри влучання (фото)

Дрони Служби безпеки України влучили по нафтовидобувній платформі "Лукойл" на Ракушечному родовищі у Каспійському морі, повідомили у соцмережі. З'явилась фотографія, яка показала момент удару безпілотників. Обриси цілі показують, що ідеться про платформу ім. Грайфера на Ракушечному родовищі.

Фото з місця подій у Каспійському морі опублікував волонтер Сергій Стерненко, а інші медіа повідомили, що отримали їх від власних джерел в СБУ. Вказується, що атаку провів Центр спецоперацій "Альфа". Точка влучання — у районі газотурбінної установки. Це вже третій удар по російських платформах у Каспійському морі. Попередні два — на платформи на родовищах Філановського та Корчагіна.

Атака дронів СБУ на РФ - момент влучання по платформі на Ракешечному родовищу у Каспійськомі морі Фото: Telegram / Стерненко

Удари дронів СБУ по РФ — деталі

Джерела медіа в СБУ не уточнили, коли саме відбувся удар дронів СБУ по платформі ім. Грайфера. Втім, 18 грудня про події у Каспійському морі повідомив Генштаб ЗСУ. У заяві командування вказано, що це третя атака по російських об'єктах нафтогазової сфери, які належать компанії "Лукойл", і що спинились 14 свердловин, які сумарно видобувають 3,5 тис. тонн (ймовірно, газу, оскільки пошкодили газову апаратуру).

Удари дронів СБУ по РФ - де розташовані родовища Філановського та Грайфера Фото: Портал Neftegaz

Фокус писав про попередні атаки на російські цілі, які відбулись на відстані майже 1000 км від України. Серед них — удари по платформах на родовищі Філановського (11-12 грудня) та Корчагіна (15 грудня).

