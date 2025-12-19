СБУ підірвала третю платформу РФ у Каспійському морі: з'явились перші кадри влучання (фото)
Дрони Служби безпеки України влучили по нафтовидобувній платформі "Лукойл" на Ракушечному родовищі у Каспійському морі, повідомили у соцмережі. З'явилась фотографія, яка показала момент удару безпілотників. Обриси цілі показують, що ідеться про платформу ім. Грайфера на Ракушечному родовищі.
Фото з місця подій у Каспійському морі опублікував волонтер Сергій Стерненко, а інші медіа повідомили, що отримали їх від власних джерел в СБУ. Вказується, що атаку провів Центр спецоперацій "Альфа". Точка влучання — у районі газотурбінної установки. Це вже третій удар по російських платформах у Каспійському морі. Попередні два — на платформи на родовищах Філановського та Корчагіна.
Удари дронів СБУ по РФ — деталі
Джерела медіа в СБУ не уточнили, коли саме відбувся удар дронів СБУ по платформі ім. Грайфера. Втім, 18 грудня про події у Каспійському морі повідомив Генштаб ЗСУ. У заяві командування вказано, що це третя атака по російських об'єктах нафтогазової сфери, які належать компанії "Лукойл", і що спинились 14 свердловин, які сумарно видобувають 3,5 тис. тонн (ймовірно, газу, оскільки пошкодили газову апаратуру).
Фокус писав про попередні атаки на російські цілі, які відбулись на відстані майже 1000 км від України. Серед них — удари по платформах на родовищі Філановського (11-12 грудня) та Корчагіна (15 грудня).
Новина доповнюється…