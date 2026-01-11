Далі буде: ЗСУ уразили три бурових РФ у Каспійському морі та ще деякі цілі (відео)

Підрозділи Сил оборони поцілили по декількох бурових "вишках", розташованих у Каспійському морі. Масштаби збитків, які понесла російська компанія "Лукойл", уточнюються.

Підрозділи Сил оборони України уразили три бурових установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря. Про це інформують в Генштабі ЗСУ.

Влучання зафіксовані по установках ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна та ім. Валерія Грайфера.

Масштаби збитків уточнюються, наголосили у відомстві.

У Силах спеціальних операцій уточнили, що атака на три бурові установки в Каспійському морі сталася у ніч на 11 січня 2026 року.

Підрозділи "Deep Strike" ССО уразили льодостійкі стаціонарні платформи, які використовуються для забезпечення паливом армії противника.

Які ще цілі уразили Сили оборони

Українські військові здійснили вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3". Комплекс ППО середньої дальності, призначений для боротьби з аеродинамічними цілями, військові ЗС РФ розташували у районі населеного пункту Бараничеве на ТОТ Луганської області.

Бук-М3 (ілюстративне фото) Фото: з відкритих джерел

За попередніми даними, зазначають у Генштабі, зафіксовано влучання та вибухи.

Також здійснено вогневе ураження складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-тої армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке на ТОТ Херсонської області.

Автомобільний батальон з 49-ї загальновійськової армії РФ (ілюстративне фото) Фото: з відкритих джерел

"Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ. Уражаються об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України", — констатують військові та наголошують, що далі буде.

Варто зазначити, що раніше видання Bloomberg повідомляло, що російський видобуток сирої нафти у грудні 2025 року впав на 100 тисяч барелів на добу, що є найбільшим падінням за 18 місяців. Окрім санкцій, зниженню видобутку посприяли й удари України по каспійських нафтових платформах.

Нагадаємо, лише у грудні 2025 року нафтовидобувні платформи "Лукойл" у Каспійському морі пережили три удари.

Через декілька днів після третього удару Генштаб повідомив, що українцям вдалося підірвати експлуатаційно-технічний модуль підготовки та перекачування видобутого газу.

Пізніше з'явилися фотографії, яка показали момент удару безпілотників по платформі РФ у Каспійському морі.