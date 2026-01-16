В оккупированном Бердянске пылает электроподстанция: город остался без света, — соцсети (видео)
В ночь на 16 января была поражена подстанция "Морозовская", расположенная во временно оккупированном Бердянске, в результате чего на энергообъекте вспыхнул пожар.
Сам город остался без света, пишет телеграмм-канал "Exilenova+", который обнародовал соответствующее видео.
"Оккупированный Бердянск тоже без света. Горит подстанция "Морозовская", — говорится в подписи к обнародованным кадрам.
На самом видео видно огромный столб огня, поднимающийся на подстанции, а также густой дым, накрывающий город.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по подстанции "Морозовская в Бердянске".
Напомним, в ночь на 13 января в Таганроге горел завод, который обеспечивает ВС РФ дронами.
Фокус также писал о том, что ВСУ поразили три буровые установки РФ в Каспийском море и еще некоторые цели.