В оккупированном Бердянске пылает электроподстанция: город остался без света, — соцсети (видео)

В ночь на 16 января была поражена подстанция "Морозовская", расположенная во временно оккупированном Бердянске, в результате чего на энергообъекте вспыхнул пожар.

Сам город остался без света, пишет телеграмм-канал "Exilenova+", который обнародовал соответствующее видео.

"Оккупированный Бердянск тоже без света. Горит подстанция "Морозовская", — говорится в подписи к обнародованным кадрам.

На самом видео видно огромный столб огня, поднимающийся на подстанции, а также густой дым, накрывающий город.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удар по подстанции "Морозовская в Бердянске".

Напомним, в ночь на 13 января в Таганроге горел завод, который обеспечивает ВС РФ дронами.

Фокус также писал о том, что ВСУ поразили три буровые установки РФ в Каспийском море и еще некоторые цели.