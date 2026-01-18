"Критический удар": партизаны повредили ключевую подстанцию в российском Брянске (видео)

В ночь на 18 января украинские партизаны совершили успешную диверсию и вывели из строя подстанцию в Брянске, которая питала предприятия, работавшие по заказам Минобороны РФ.

Без электричества также остались базы хранения топлива, сообщило партизанское движение "АТЕШ".

"Критический удар по военной логистике России: "Атеш" повредил ключевую подстанцию в Брянске!", — говорится в сообщении.

В "АТЕШ" уточнили, что их агент успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района — в поселке Большое Полпино, где вывел из строя оборудование электроподстанции.

Координаты станции, которую партизаны вывели из строя Фото: Атеш

"Эта подстанция — жизненно важное звено для российской военной машины", — подчеркнули в "АТЕШ".

Партизаны также отметили, что эта подстанция обеспечивает энергией следующие объекты:

станцию Полпинска, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт;

"Обесточивание вызывает сбои в автоматике и серьезные задержки поставок", — пояснили в "АТЕШ".

предприятия района (включая Брянское ремонтное предприятие и другие), работающие на нужды Минобороны РФ;

базы хранения топлива, на которых без электричества начались проблемы с насосами и системами безопасности.

Украинские партизаны отметили, что бьют по слабым местам энергосистемы врага, парализуя его тыл, а также обнародовали соответствующее видеодоказательство диверсии.

Напомним, в ночь на 16 января была поражена подстанция "Морозовская", расположенная во временно оккупированном Бердянске.

8 января в "АТЕШ" сообщили, что у оккупантов на Херсонщине массово отказывают катера.