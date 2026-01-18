"Критический удар": партизаны повредили ключевую подстанцию в российском Брянске (видео)
В ночь на 18 января украинские партизаны совершили успешную диверсию и вывели из строя подстанцию в Брянске, которая питала предприятия, работавшие по заказам Минобороны РФ.
Без электричества также остались базы хранения топлива, сообщило партизанское движение "АТЕШ".
"Критический удар по военной логистике России: "Атеш" повредил ключевую подстанцию в Брянске!", — говорится в сообщении.
В "АТЕШ" уточнили, что их агент успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района — в поселке Большое Полпино, где вывел из строя оборудование электроподстанции.
"Эта подстанция — жизненно важное звено для российской военной машины", — подчеркнули в "АТЕШ".
Партизаны также отметили, что эта подстанция обеспечивает энергией следующие объекты:
- станцию Полпинска, через которую проходят эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт;
"Обесточивание вызывает сбои в автоматике и серьезные задержки поставок", — пояснили в "АТЕШ".
- предприятия района (включая Брянское ремонтное предприятие и другие), работающие на нужды Минобороны РФ;
- базы хранения топлива, на которых без электричества начались проблемы с насосами и системами безопасности.
Украинские партизаны отметили, что бьют по слабым местам энергосистемы врага, парализуя его тыл, а также обнародовали соответствующее видеодоказательство диверсии.
Напомним, в ночь на 16 января была поражена подстанция "Морозовская", расположенная во временно оккупированном Бердянске.
8 января в "АТЕШ" сообщили, что у оккупантов на Херсонщине массово отказывают катера.