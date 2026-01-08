В окупантів на Херсонщині масово відмовляють катери: командування РФ припускає саботаж, — "АТЕШ"

За інформацією партизанів, російські військові на Херсонському напрямку навмисно псують свої катери. Повідомляється, що саботажі відбуваються, коли техніка потрібна для виходу в акваторію Дніпра.

Про ймовірний саботаж окупантів у Херсонській області розповів 8 січня у Telegram партизанський рух "АТЕШ" із посиланням на агентів серед військовослужбовців 92 бригади річкових катерів ЗС РФ. Російські військовослужбовці розповіли партизанам, що командування ЗС РФ підозрює власних підлеглих у навмисному псуванні техніки.

Зазначена бригада входить до складу відтвореної Дніпровської річкової флотилії та підпорядковується Чорноморському флоту РФ.

"Цікаво, що техніка відмовляє саме тоді, коли вона найбільше потрібна для виходу в акваторію Дніпра. Контррозвідка РФ вже не вірить у звичайний знос і гарячково шукає тих, хто допомагає моторам "заснути", а проводці — "самозайматися"", — розповіли в "АТЕШ".

За даними партизанів, російське командування підозрює екіпажі катерів в тому, що вони ламають власні борти навмисно, щоб не стати мішенями для Сил оборони України.

"Ми в "АТЕШ" лише спостерігаємо за цим процесом… і іноді підказуємо, де саме техніка найбільш "вразлива". Те, що окупанти вважають саботажем через страх, ми називаємо професійною підготовкою до "тривалого ремонту"", — зазначили представники партизанського руху.

Партизани розповіли про саботаж окупантів на Херсонщині Фото: скриншот

Ситуація в Херсонській області: що відомо

7 січня окупанти під час відбиття атаки "дезорієнтували" засобами радіоелектронної боротьби та спрямували український безпілотник на Чонгарський міст, кий з'єднує Херсонську область з тимчасово окупованим Кримом. Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо повідомив про пошкодження об'єкта і показав фото наслідків.

10 грудня 2025 року партизани "АТЕШ" повідомляли, що російські військові в Херсонській області масово "хворіють", щоб їх не перекинули на Покровськ.