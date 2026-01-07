Окупанти "впустили" український безпілотник на Чонгарський міст: кадри руйнувань (фото)

Російські військові під час відбиття атаки двох українських безпілотників нібито "дезорієнтували" їх засобами радіоелектронної боротьби, через що один із них пошкодив автомобільний міст у Чонгарі.

"Відзначилися" фахівці з угруповання військ "Дніпро" і "Русского купола", повідомив у Telegram глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо, опублікувавши фото наслідків.

За його словами, другий безпілотник упав в Азовське море.

"Наразі характер пошкодження вивчають фахівці з метою якнайшвидшого відновлення. Рух мостом не зупинявся і не обмежувався", — ідеться в публікації.

На мосту зруйновано перила та частину покриття Фото: Telegram

Міст проходить через затоку Сиваш і об'єднує окуповану материкову частину України з Кримом, який перебуває в окупації з 2014 року. РосЗМІ пишуть, що міст "є частиною сухопутного коридору до Криму — федеральної траси Р-280 "Новоросія"".

Відео дня

Фото: Крымский ветер

Російські окупаційні війська використовують міст як одну з найважливіших логістичних артерій для доставки боєприпасів і техніки для ведення боїв на материковій частині України.

У червні 2023 року ЗСУ атакували Чонгарський міст далекобійними ракетами. Тоді, коментуючи пошкодження об'єкта, представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов заявляв, що це лише частина планомірної роботи, яка триває, і припустив, що такі події матимуть своє продовження.

У серпні того ж року ЗСУ знову атакували мости на Чонгарі та в Генічеську. За версією Сальдо, українські військові обстріляли Чонгарський міст і селище Чонгар ракетами Storm Shadow.

У січні минулого року українські захисники знову вдарили по мосту в Чонгарі.