"Далі буде": у ГУР прокоментували удар по Чонгарському мосту (відео)

За словами представника української розвідки Андрія Юсова, оцінка військової доцільності подій, що відбуваються на тимчасово окупованих територіях, стане можливою тільки після їхнього звільнення.

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Коментуючи пошкодження Чонгарського мосту, представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов заявив, що це лише частина планомірної роботи, яка триває, і припустив, що такі події матимуть своє продовження. Про це представник розвідки розповів у четвер, 22 червня, в ефірі "24 каналу".

Він зазначив, що оцінити військову доцільність того, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, можна буде тільки після їхнього звільнення, що, за його словами, обов'язково відбудеться.

"Якщо зірки запалюють, значить це для чогось потрібно, так? Можна лише коментувати, що продовження буде", — зазначив Юсов.

Юсов наголосив, що наразі проводиться систематична робота Сил безпеки і оборони, рухів опору та місцевого населення, яке очікує на повернення законної української влади.

Удар по Чонгарському мосту

У ніч на четвер, 22 червня, російські окупанти заявили про влучання в міст на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

Колаборант Херсонської області Володимир Сальдо висловив занепокоєння обстрілом кількох мостів між Херсонською областю та окупованим Кримом у районі Чонгара. Він повідомив, що зв'язок між Херсонською областю та Кримом продовжує функціонувати через запасний маршрут. На його думку, удар завдали ракетами Storm Shadow.

Крім того, Сальдо записав звернення, в якому погрожує Україні завдати удару у відповідь, оскільки він переконаний, що в цьому винен Київ.