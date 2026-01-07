Оккупанты "уронили" украинский беспилотник на Чонгарский мост: кадры разрушений (фото)

Российские военные во время отражения атаки двух украинских беспилотников якобы "дезориентировали" их средствами радиоэлектронной борьбы, из-за чего один из них повредил автомобильный мост в Чонгаре.

"Отличились" специалисты из группировки войск "Днепр" и "Русского купола", сообщил в Telegram глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, опубликовав фото последствий.

По его словам, второй беспилотник упал в Азовское море.

"Сейчас характер повреждения изучают специалисты с целью скорейшего восстановления. Движение по мосту не останавливалось и не ограничивалось", – говорится в публикации.

На мосту разрушены перила и часть покрытия Фото: Telegram

Мост проходит через залив Сиваш и объединяет оккупированную материковую часть Украины с Крымом, который находится в оккупации с 2014 года. РосСМИ пишут, что мост "является частью сухопутного коридора в Крым – федеральной трассы Р-280 "Новороссия"".

Фото: Крымский ветер

Российские оккупационные войска используют мост как одну из важнейших логистических артерий для доставки боеприпасов и техники для ведения боев на материковой части Украины.

В июне 2023 года ВСУ атаковали Чонгарский мост дальнобойными ракетами. Тогда, комментируя повреждение объекта, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов заявлял, что это лишь часть продолжающейся планомерной работы, и предположил, что такие события будут иметь свое продолжение.

В августе того же года ВСУ опять атаковали мосты на Чонгаре и в Геническе. По версии Сальдо, украинские военные обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow.

В январе прошлого года украинские защитники снова ударили по мосту в Чонгаре.