ВСУ подтвердили удар по Чонгарскому и Геническому мостам

Украинские военные отметили, что два автомобильных моста, по которых они ударили ракетами, были важными логистическими путями для оккупантов.

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Вооруженные силы Украины подтвердили удары по мостам на Чонгаре и в Геническе, которые были нанесены в воскресенье, 6 августа. Информация была опубликована в Telegram-канале "СтратКом ЗСУ".

"Около 15:00 Силы обороны Украины ударили по двум ключевым путям сообщения оккупантов — в Чонгарский и Генический автомобильный мосты", — говорится в сообщении.

Что произошло на Чонгарском мосту 6 августа

6 августа по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, нанесли ракетный удар. Первое заявление на эту тему сделал так называемый временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его версии украинские военные обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow. По его словам, мост получил повреждения, также была повреждена поселковая школа.

После 14:30 росСМИ начали публиковать информацию о том, что ракетный удар был нанесен и по автомобильному мосту через пролив Тонкий, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой. По словам очевидцев, один человек получил легкие осколочные ранения — он сидел в машине, в которую прилетел обломок одной из ракет. В связи с этими событиями приостановил работу пункт пропуска "Джанкой".

Напомним, 24 июля Минобороны РФ сообщило детали атаки БПЛА на Крым. По сообщениям министерства страны-агрессора, средствами РЭБ якобы "приземлили" 14 украинских беспилотников, 11 из которых упали в акватории Черного моря.

Кроме этого, военные рассказали, как разрушить Чонгарский мост. Очередной удар ВСУ по Чонгарскому мосту мог быть весьма успешным. Кремль приказал российским военкорам не развивать эту тему. Армия РФ рискует потерять до 30% военной техники и амуниции, которую доставляют в Мелитополь.