Хватит 10 ракет Storm Shadow. Военные рассказали, как разрушить Чонгарский мост

Очередной удар ВСУ по Чонгарскому мосту мог быть весьма успешным. Кремль приказал российским военкорам не развивать эту тему. Армия РФ рискует потерять до 30% военной техники и амуниции, которую доставляют в Мелитополь.

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Украинские военные ударили 29 июля по Чонгарскому мосту, связывающему материковую территорию Украины с оккупированным Крымским полуостровом. Пропагандисты жаловались, что ВСУ всерьез взялись за их логистику. Херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявил, что мост атаковали 12 британских ракет Storm Shadow, и якобы все были сбиты ПВО.

Подробностей атаки российские военкоры не предоставили. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заметили, что в Кремле могли приказать им не трогать эту тему.

"ISW не наблюдал никакого обсуждения среди российских "военкоров" украинского удара или продвижения ими заявления коллаборанта и гауляйтера оккупированной Херсонской области Владимира Сальдо о перехвате 12 крылатых ракет Storm Shadow, которые были нацелены на мост", — отметили аналитики.

Прошлый удар ВСУ по Чонгарскому мосту 22 июня вызывал возмущение и беспокойство пропагандистов. Они подчеркивали явный успех ВСУ в поражении объекта.

Как разрушить мост в Чонгаре?

В Чонгарский мост могли прилететь ракеты Storm Shadow или модифицированные версии С-200, которые летят на расстояние до 300 километров, отметил в разговоре с Фокусом военный эксперт Павел Нарожный. С-200 уже фигурировали в недавней атаке по Таганрогу, РФ обвиняла Украину в запуске этих ракет.

Переправу, по его оценке, можно разрушить до непригодного состояния, но силы взрыва БПЛА явно не хватит.

"Вспоминается история Антоновского моста. По нему били более 10 раз, и все равно подлежал восстановлению. Чтобы полностью разрушить Чонгарский мост, нужно снести опору. А это из области фантастики с технической точки зрения", — объяснил Нарожный.

Полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан подсчитал, что для серьезного вывода переправы из строя хватит 5-7 британских ракет Storm Shadow.

"Такое количество ракет несет боевую часть весом до полутонны и урон будет такой, что придется менять целый пролет. А это время, которое понадобится ВСУ для наступательных операций", — рассказал Фокусу Свитан.

Почему Чонгарский мост важен для ВС РФ?

Удары по Чонгарскому мосту наносят сильный ущерб логистике ВС РФ. Глава пресс-центра Объединенного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что после атаки 29 июля у оккупантов наблюдается снарядный голод.

Технику и снаряды приходится возить материковой частью в объезд, а этот маршрут значительно сложнее. ВСУ продолжают работать над уничтожением запасов — бьют по полевым складам боеприпасов на левом берегу, пояснила военная.

У ВС РФ большая часть логистики завязана на железных дорогах. ВС РФ разгружают технику и боеприпасы возле Джанкоя и далее едут грузовиками, добавил Свитан.

"Чонгарская переправа важна, так как всю военную технику и амуницию по ней поставляют в Мелитополь. Ориентировочные объемы — до 30% грузов. Остальные 70% идет через Мариуполь и Таганрог", — заключил он.

Напомним, что 22 июня ВСУ ударили по Чонгарским автомобильным мостам между Крымом и оккупированной Россией Херсонской областью. Логистика ВС РФ благодаря этому замедлилась на 50%.

Генштаб ВСУ 5 июля заявил, что удар по Чонгарскому мосту наносили ракетами Storm Shadow. Британские ракеты поражают пункты управления и места хранения материально-технических средств армии России.