ВСУ били по Чонгарскому мосту в Крыму ракетами Storm Shadow, — Генштаб

Бригадный генерал Алексей Громов подтвердил, что удар был осуществлен крылатыми ракетами и значительно усложнил поставки боеприпасов ВС РФ. Также представитель Генштаба ВСУ ответил, какое вооружение нужно Украине для уничтожения российских кораблей в Черном море.

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Вооруженные силы Украины ударили по Чонгарскому мосту во временно оккупированном Крыму ракетами Storm Shadow. Это в интервью для "Укринформа" подтвердил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

Военный проинформировал, что крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля" позволяют уничтожать вражеские военные объекты на расстоянии до 250 километров.

"Свидетельством эффективности крылатых ракет этого класса является повреждение мостов через Сиваш вблизи Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", — заявил Громов.

По его словам, благодаря Storm Shadow под постоянным огневым воздействием находятся пункты управления и места хранения материально-технических средств ВС РФ.

Военачальник заговорил об ударе по Чонгарскому мосту, отвечая на вопрос журналистов об уничтожении российских ракетоносителей в Черном море. Он заверил, что после поставки Украине истребителей F-16 это станет возможным.

"Для эффективной борьбы с черноморским флотом РФ необходимо дальнобойное, высокоточное оружие", — подчеркнул Громов.

Бригадный генерал объяснил, что для поражения вражеских судов во время перехода по морю или на рейде ВСУ нужны последние модификации ракет типа Harpoon, Brimstone, "Нептун" или их аналогов. Поражать корабли в местах базирования, по словам военного, возможно баллистическими ракетами ATACMS или "Сапсан".

Напомним, 22 июня во временно оккупированном Крыму ударили по Чонгарскому мосту. В результате атаки никто не пострадал. Представитель оккупационных властей Херсонской области обвинил ВСУ в применении британских ракет Storm Shadow.

Позже 22 июня в медиа опубликовали кадры с поврежденным Чонгарским мостом. Украинские аналитики отмечали, что дорога через Чонгар — больше всего подходит российским захватчикам для транспортировки военной техники в оккупированную часть Запорожской области.