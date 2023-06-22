Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Взрывы в Крыму Удар по Чонгарскому мосту

"Деоккупация Крыма": в сети показали кадры поврежденного Чонгарского моста (видео)

мост чонгар, чонгар
Фото: Telegram

Россияне направили в Крым специалистов из Ростовской области, чтобы они чинили переправу. Дорога через Чонгар больше всего подходит для перевозки техники ВС РФ в оккупированные районы Запорожской области, уверены военные эксперты.

Related video

Крымские Telegram-каналы показали кадры поврежденного Чонгарского моста. По утверждению очевидцев, ночью по мосту был нанесен удар.

Представители оккупационной администрации призывают жителей захваченных районов Херсонской и Запорожской областей выбирать маршрут через Армянск для поездок на полуостров.

"Крым с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора", — говорят представители оккупационных властей.

Дорога через Чонгар для оккупантов больше всего подходит для перевозки военной техники в оккупированные районы Запорожской области, отметили аналитики украинского канала Military analytics.

Удар по Чонгарскому мосту: сооружение пробито в двух местах

Удар по Чонгарскому мосту, по данным российской газеты "Известия", нанесли примерно в 5:00 утра. Снаряд пробил мост насквозь в двух местах, повреждено дорожное покрытие дублирующего моста.

"Суспільне Крим" сообщает о повреждении двух мостов в районе Чонгара. Второй удар пришелся на "старый" мост через Сиваш.

карта крым, крым, мосты крым Fullscreen
Второй удар пришелся на "старый" мост через Сиваш

Глава оккупационной администрации Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо в общении с пропагандистами сказал, что восстановительные работы начнутся в кратчайшие сроки и продлятся несколько дней.

"Уже сейчас сюда направлены из РФ, из Ростовской области, специалисты, строители", — подчеркнул он.

По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, мост через Чонгар начал наконец разминироваться.

"Еще одна из версий взрыва на мосту — это то, что в 60 км от оккупированного Севастополя произошло землетрясение. А мы говорим о начале процесса деоккупации Крыма. И это напоминание врагам, что еще есть возможность уехать", — заявил он.

Напомним, что глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов говорил о массированном ударе по Чонгарскому мосту. А Сальдо утверждал, что ВСУ якобы использовали британские ракеты Storm Shadow.

В оккупированном Севастополе вечером 21 июня слышали два сильных взрыва. По словам местных жителей, на траверсе парка Победы в воду упал большой предмет.