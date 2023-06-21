В Севастополе прозвучали два взрыва: что происходит в городе

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что в городе ничего не происходит и все спокойно. В то же время жителей города напугали два взрыва и сирена, которая прозвучала незадолго до них.

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В оккупированном Севастополе в 20:25 раздались два мощных взрыва. Об этом сообщает медиа "Крымский ветер" в среду, 21 июня.

Взрывы в Севастополе подтверждают также пророссийские медиа и телеграм-канале. Так, в одном из них пишут о том, что перед Аквамарином российские силы ПВО якобы сбили какой-то летательный объект. Он упал в воду за несколько километров от берега и затонул.

В свою очередь "Крымский ветер" уточняет, что после первого взрыва на траверсе парка Победы в Севастополе на расстоянии около 1,5 км в воду упал большой предмет, поднялся фонтан из брызг.

Заметим, что 21 июня в 14:00 в Севастополе раздался звук сирены, который напугал как местных горожан, так и оккупантов. В местных телеграм-каналах севастопольцы выразили предположение, что слышали учебную тревогу.

Несколько позже звуки сирен прокомментировал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев

"Сирену включали в одной из воинских частей для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части. В городе все спокойно", — написал Развожаев.

На взрывы, которые слышали севастопольцы, представитель российской оккупационной администрации пока никак не отреагировал.

Украинская сторона по состоянию на сейчас взрывы в Севастополе также не прокомментировала.

Напомним, 22 мая в Севастополе прогремели мощные взрывы. Местные СМИ сообщили о громком звуке неизвестного происхождения. Тогда "губернатор" Севастополя убеждал людей, что в городе идут учения и все "спокойно".

А 18 мая в оккупированном Севастополе прозвучали сразу 14 взрывов. Жители города предположили, что слышат работу российских систем ПВО. Также выдвинули предположение, что такие звуки могут издавать беспилотные летальные аппараты, которые могли атаковать город.