У Севастополі пролунали два вибухи: що відбувається у місті

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у місті нічого не відбувається і все спокійно. Водночас мешканців міста налякали два вибухи та сирена, яка пролунала незадовго до них.

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В окупованому Севастополі о 20:25 пролунали два потужні вибухи. Про це повідомляє медіа "Крымський ветер" у середу, 21 червня.

Вибухи у Севастополі підтверджують також проросійські медіа та телеграм-канали. Так, в одному з них пишуть, що перед Аквамарином російські сили ППО нібито збили якийсь літальний об'єкт. Він упав у воду за кілька кілометрів від берега та затонув.

"Крымский ветер" уточнює, що після першого вибуху на траверсі парку Перемоги в Севастополі на відстані близько 1,5 км у воду впав великий предмет і піднявся фонтан з бризок.

Зауважимо, що 21 червня о 14:00 у Севастополі пролунав звук сирени, який налякав як місцевих городян, так і окупантів. У місцевих телеграм-каналах севастопольці висловили припущення, що чули навчальну тривогу.

Дещо пізніше звуки сирен прокоментував так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв

"Сирену включали в одній із військових частин для відпрацювання заходів щодо підвищення готовності сил. Якщо сказати простіше: це перевірка систем оповіщення в частині. У місті все спокійно", — написав Развожаєв.

На вибухи, які чули севастопольці, представник російської окупаційної адміністрації поки що ніяк не відреагував.

Українська сторона станом на зараз вибухи в Севастополі також не прокоментувала.

Нагадаємо, 22 травня в Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві ЗМІ повідомили про гучний звук невідомого походження. Тоді "губернатор" Севастополя переконував людей, що у місті йдуть навчання та все "спокійно".

А 18 травня в окупованому Севастополі пролунали одразу 14 вибухів. Жителі міста припустили, що чують роботу російських систем ППО. Також висунули припущення, що такі звуки можуть видавати безпілотні летальні апарати, які могли б атакувати місто.