У Севастополі пролунало 14 вибухів: що відбувається в місті

Голова окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що у місті нічого не відбувається. Водночас жителі Севастополя скаржаться на гучні звуки, схожі на ті, що видають безпілотники.

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У четвер, 18 травня, о 16:00 жителі Севастополя почули гучні звуки, схожі на вибухи. Інформація про це з'явилась у місцевих телеграм-каналах.

В одному з них люди поскаржилися, що чули вже 14 невідомих гучних звуків.

Жителі міста припустили, що чують роботу російських систем ППО. Також висунули припущення, що такі звуки можуть видавати безпілотні летальні апарати, які могли б атакувати місто.

18 травня жителі Севастополя почали скаржитися на звуки, схожі на вибухи

Вибухи у Севастополі: що каже російська сторона

Губернатор тимчасово окупованого ЗС РФ Севастополя Михайло Развожаєв у своєму телеграм-каналі заявив про те, що гучні звуки у місті виявилися роботою флоту.

"Це флот проводить на Північному молу тренування розрахунків ППДО (протипідводно-диверсійної оборони, — ред.), що включають також проведення навчальних стрільб. У місті все спокійно", — написав Развожаєв.

Зауважимо, що українська сторона станом на зараз вибухи у Севастополі не прокоментувала.

Нагадаємо, 7 травня ЗМІ писали про те, що у Севастополі пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі чули вибухи у Євпаторії, Саках та Севастополі, а нелегітимна адміністрація стверджувала, що сили ППО нібито збили усі безпілотники, які нібито атакували півострів.

А 4 травня стало відомо, що у Криму біля аеродрому Бельбек пролунали вибухи. Спочатку окупаційна влада пояснила гучні звуки в місті "профілактичними роботами", але пізніше визнала атаку БПЛА.