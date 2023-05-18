В Севастополе прозвучали 14 взрывов: что происходит в городе

Глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что в городе ничего не происходит. В то же время жители Севастополя жалуются на громкие звуки, похожие на те, которые издают беспилотники.

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В четверг, 18 мая, в 16:00 жители Севастополя услышали громкие звуки, похожие на взрывы. Информация об этом появилась в местных телеграм-каналах.

В одном из них люди пожаловались на то, что слышали уже 14 неизвестных громких звуков.

Жители города предположили, что слышат работу российских систем ПВО. Также выдвинули предположение, что такие звуки могут издавать беспилотные летальные аппараты, которые могли атаковать город.

18 мая жители Севастополя начали жаловаться на звуки, похожие на взрывы

Взрывы в Севастополе: что говорит российская сторона

Губернатор временно оккупированного ВС РФ Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале заявил о том, что громкие звуки в городе произвел флот.

"Это флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб. В городе все спокойно", — написал Развожаев.

Заметим, что украинская сторона по состоянию на сейчас взрывы в Севастополе не прокомментировала.

Напомним, 7 мая СМИ писали о том, что в Севастополе прогремели мощные взрывы. Местные жители слышали взрывы в Евпатории, Саках и Севастополе, а нелегитимная администрация утверждала, что силы ПВО якобы сбили все беспилотники, участвовавшие в налете на полуостров.

А 4 мая стало известно, что в Крыму возле аэродрома Бельбек прогремели взрывы. Сначала оккупационные власти объяснили громкие звуки в городе "профилактическими работами", но позже признали атаку БПЛА.