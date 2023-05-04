В Крыму возле аэродрома Бельбек прогремели взрывы (видео)

Сначала оккупационные власти объяснили громкие звуки в городе "профилактическими работами", но позже признали атаку БПЛА.

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4 мая в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Представитель оккупационных властей Михаил Развожаев сообщил в соцсетях, что они связаны с тренировками систем противовоздушной обороны.

"Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионной обороны — ред.) и тренировки наших систем ПВО", — написал он.

Однако позже Развожаев заявил, что произошла "очередная атака на Севастополь". По его словам, оккупанты сбили беспилотник вблизи аэродрома в городе.

"Около 19:00 силами ПВО уничтожен БПЛА в районе аэродрома Бельбек", — сообщил Развожаев.

Вражеский чиновник заверил, что объекты не пострадали и "ситуация под контролем".

Напомним, 3 мая раздавались взрывы в оккупированной Феодосии. В российском медиа рассказали, что в сторону морского нефтяного терминала летел БПЛА. Оккупанты подтвердили, что ПВО сбила два ударных беспилотника.

Ранее, 2 мая, взрывы слышали в Севастополе. Местные сообщали о минимум четырех взрывах. Михаил Развожаев также объяснил их тренировками ПВО и работой противоподводно-диверсионной обороны.

1 мая взрывы раздавались в оккупированной Евпатории и поселке Заозерное. Представитель оккупационных властей Сергей Аксенов заявил, что ПВО сбила БПЛА над западной частью Крыма.