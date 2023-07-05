ЗСУ били по Чонгарському мосту в Криму ракетами Storm Shadow, — Генштаб

Бригадний генерал Олексій Громов підтвердив, що удар був здійснений крилатими ракетами та значно ускладнив постачання боєприпасів ЗС РФ. Також представник Генштабу ЗСУ відповів, яке озброєння потрібне Україні для знищення російських кораблів у Чорному морі.

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Збройні сили України вдарили по Чонгарському мосту в тимчасово окупованому Криму ракетами Storm Shadow. Це в інтерв’ю для "Укрінформу" підтвердив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Військовий проінформував, що крилаті ракети Storm Shadow класу "повітря-земля" дозволяють знищувати ворожі військові об’єкти на відстані до 250 кілометрів.

"Свідченням ефективності крилатих ракет цього класу є пошкодження мостів через Сиваш поблизу Чонгару, що значно ускладнило постачання противника боєприпасами та іншими матеріально-технічними засобами", — заявив Громов.

За його словами, завдяки Storm Shadow під постійним вогневим впливом перебувають пункти управління та місця зберігання матеріально-технічних засобів ЗС РФ.

Воєначальник заговорив про удар по Чонгарському мосту, відповідаючи на запитання журналістів про знищення російських ракетоносіїв у Чорному морі. Він завірив, що після постачання Україні винищувачів F-16 це стане можливим.

"Для ефективної боротьби з чорноморським флотом РФ необхідна далекобійна, високоточна зброя", — підкреслив Громов.

Бригадний генерал пояснив, що для ураження ворожих суден під час переходу морем або на рейді ЗСУ потрібні останні модифікації ракет типу Harpoon, Brimstone, "Нептун" або їхніх аналогів. Уразити кораблі в місцях базування, зі слів військового, можливо балістичними ракетами ATACMS або "Сапсан".

Нагадаємо, 22 червня в тимчасово окупованому Криму вдарили по Чонгарському мосту. Внаслідок атаки ніхто не постраждав. Представник окупаційної влади Херсонської області звинуватив ЗСУ у застосуванні британських ракет Storm Shadow.

Пізніше 22 червня у медіа опублікували кадри з пошкодженим Чонгарським мостом. Українські аналітики зазначали, що дорога через Чонгар — найбільше підходить російським загарбникам для транспортування військової техніки в окуповану частину Запорізької області.