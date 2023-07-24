Было 17 беспилотников: Минобороны РФ сообщило детали атаки БПЛА на Крым (видео)

По сообщениям министерства страны-агрессора, средствами РЭБ якобы "приземлили" 14 украинских беспилотников, 11 из которых упали в акватории Черного моря. Заявление Минобороны РФ противоречит словам Сергея Аксенова, который ранее сообщал о попадании как минимум одного БПЛА в склад боеприпасов.

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Ночью, 24 июля, в Джанкойском районе оккупированного Крыма раздавались взрывы. В Минобороны РФ отреагировали на атаку беспилотников и обнародовали новые подробности.

"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семнадцатью беспилотными летательными аппаратами объектами на территории полуострова Крым", — говорилось в сообщении Минобороны.

В России заявили, что средства РЭБ уничтожили 14 украинских беспилотников, из которых 11 — потерпели крушение в акватории Черного моря, еще три — упали на территории временно оккупированного полуострова. Остальные три БПЛА были уничтожены средствами ПВО, отметили в министерстве.

Добавляют, что в результате атаки дронов никто не пострадал.

Отметим, что уточненное заявление МО РФ противоречит словам главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова, который ранее сообщал о попадании как минимум одного БПЛА в склад боеприпасов.

Напомним, что утром, 24 июля, из-за атак БПЛА в Крыму объявили частичную эвакуацию населения. Также закрыли движение по Крымскому мосту В сети появились первые сообщения о взрывах возле села Красногвардейское около 8:00. В частности, Красногвардейское — это поселок в центральном районе полуострова, через который проходит автодорога М18, соединяющая Джанкой и Симферополь.

На видео с места происшествия были видны столбы дыма и слышны звуки, похожие на детонацию БК. Информацию о попадании одного дрона в склад БК в Джанкойском районе подтвердил глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов.

Также 22 июля появилось официальное подтверждение атаки ВСУ по нефтебазе и складам БК РФ в Октябрьском.