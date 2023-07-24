Було 17 безпілотників: Міноборони РФ повідомило деталі атаки БПЛА на Крим (відео)

За повідомленнями міністерства країни-агресора, засобами РЕБ нібито "приземлили" 14 українських безпілотників, 11 з яких впали в акваторії Чорного моря. Заява Міноборони РФ суперечить словам Сергія Аксьонова, який раніше повідомляв про влучення як мінімум одного БПЛА у склад боєприпасів.

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Вночі, 24 липня, у Джанкойському районі окупованого Криму лунали вибухи. У Міноборони РФ відреагували на атаку безпілотників та оприлюднили нові подробиці.

"Протягом ночі 24 липня припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку сімнадцятьма безпілотними літальними апаратами об'єктами на території півострова Крим", — йшлося в повідомленні Міноборони.

У Росії заявили, що засоби РЕБ знищили 14 українських безпілотників, з яких 11 — зазнали аварії в акваторії Чорного моря, інші три — впали на території тимчасово окупованого півострова. Інші три БПЛА були знищені засобами ППО, зазначили в міністерстві.

Додають, що внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.

Зазначимо, що уточнена заява МО РФ суперечить словам глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, який раніше повідомляв про влучення як мінімум одного БПЛА у склад боєприпасів.

Нагадаємо, що вранці, 24 липня, через атаки БПЛА в Криму оголосили часткову евакуацію населення. Також закрили рух Кримським мостом У мережі з'явилися перші повідомлення про вибухи біля села Красногвардійське близько 8:00. Зокрема, Красногвардійське — це селище в центральному районі півострова, через яке проходить автодорога М18, що з'єднує Джанкой та Сімферополь.

На відео з місця події було видно стовпи диму та чути звуки, схожі на детонацію БК. Інформацію про влучання одного дрона в склад БК у Джанкойському районі підтвердив очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов.

Також 22 липня з'явилося офіційне підтвердження атаки ЗСУ по нафтобазі та складів БК РФ в Октябрському.