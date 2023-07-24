В Крыму прогремели мощные взрывы: более 10 БПЛА атаковали полуостров (фото, видео)

Оккупационные власти подтвердили, что один из украинских беспилотников попал в склад БК, из-за чего в районе объявлена частичная эвакуация населения.

Related video

В Джанкойском районе оккупированного Крыма раздаются взрывы. Представитель российской власти Сергей Аксенов подтвердил атаку более десятка БПЛА — уверяет, что часть сбила российская ПВО. При этом на видео с места событий видно столб дыма и слышны звуки, похожие на детонацию БК. О деталях ситуации в Крыму говорится в сообщениях местного паблика "ЧП Симферополь" и в Telegram-канале Аксенова.

Первые сообщения о чрезвычайных происшествиях в Крыму появились в сети около 7:30 — речь шла о том, что закрыто движение по Крымскому мосту. Несколькими минутами позже опубликовали сообщение о 2 взрывах возле села Красногвардейское. Также уверяли, что после первых взрывов громкие звуки продолжились.

На опубликованном видео виден столб дыма над возможным местом удара.

Столб дыма около Красногвардейского к Крыму

Глава оккупационной администрации Крыма Аксенов заявил, что полуостров атаковали 11 беспилотников. По его словам, большинство беспилотников "приземлили" силы ПВО и РЭБ. Однако один дрон попал в склад БК в Джанкойском районе.

Российские власти сообщают об ударе по складу БК в Джанкойском районе

Несколькими минутами позже Аксенов сообщил о закрытии дороги, которая направляется из Джанкоя в Симферополь. По его словам, это делается "в целях безопасности". Отдельно глава оккупационной администрации объявил об эвакуации населения, проживающего в радиусе 5 км от склада БК.

Сообщение оккупационных властей об эвакуации из-за удара беспилотников в Крыму

Красногвардейское — поселок в центральном районе Крыма. Через населенный пункт проходит автодорога М18, которая соединяет Джанкой и Симферополь.

Автодорога М16 в Крыму — Джанкой-Красногвардейское-Симферополь

Отметим, пока нет официального подтверждения от ВСУ, которая объяснила бы громкие звуки, взрывы и столб дыма в Крыму.

На карте военных объектов портале "Радио Свобода" можно увидеть, какие именно базы ВС РФ есть неподалеку. В частности, в 7 км к северу — село Веселое, возле которого расположена авиабаза "Веселое". Согласно данным OSINT-расследователей, база не принимает самолеты, но на ней россияне планировали разместить ПВО и РЛС.

Авиабаза "Веселое" возле Красногвардейского в Крыму

Напоминаем, в сети опубликовали спутниковые фотографии военного объекта ВС РФ возле села Октябрьское, сделанные до и после ударов БПЛА. На фотографиях заметно столб дыма от пожара, который пылает возле взлетно-посадочной полосы. Также заметны следы от вторичной детонации БК.

Между тем 22 июля появилось официальное подтверждение атаки ВСУ по складу БК в Октябрьском. Представитель оккупационной власти Аксенов подтвердил, что произошло попадание в склад БК.