Взрывы в Крыму: появились спутниковые снимки до и после удара по ВС РФ в Октябрьском (фото)

На снимках видно столб дыма, образовавшийся от пожара на стратегическом объекте ВС РФ. Также зафиксированы следы вторичной детонации боеприпасов после атаки БПЛА российского склада.

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В Сети появились спутниковые снимки от Planet Labs, подтверждающие успешную атаку ВСУ 22 июля военных объектов ВС РФ в поселке Октябрьский на территории временно оккупированного Крыма. Фото разместил у себя в Twitter японский OSINT-аналитик Хиденори Ватанаве.

"Аэродром в Октябрьском, контролируемый Россией, в центре Крыма, 22 июля. В результате атаки украинских сил взорвался склад боеприпасов, образовав столб дыма" — подписал снимок Ватанаве.

Фото: Twitter

На фото можно увидеть столб дыма, поднимающийся от пожара, разгоревшегося в результате успешного попадания снаряда. Также заметны следы от вторичной детонации и разлета боеприпасов в результате "прилета" по местам хранения боекомплектов, расположенных на территории аэродрома.

Напомним, 22 июля БПЛА атаковали военный склад ВС РФ на территории временно оккупированного Крыма. В результате произошла детонация боеприпасов. Местные "власти" утверждали, что разрушений якобы нет, но при этом провели эвакуацию населения.

Позже в Управлении стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ подтвердили успешную работу украинских военных по нефтебазе и складам РФ во временно оккупированном Октябрьском (Красногвардейском районе АР Крым).

Фокус писал 21 июля об атаке беспилотников по территории временно оккупированного Крыма. По данным российских пабликов, удар был нанесен по аэродрому в поселке городского типа Гвардейское в Симферопольском районе. РосСМИ сообщали, что авиабазу 20 июля атаковали сразу три дрона. Два беспилотника якобы сбила российская противовоздушная оборона на подлете к аэродрому, а третий БПЛА был ликвидирован средствами радиолокационной борьбы.

Фокус также сообщал 20 июля, что в сети появились спутниковые снимки компании Planet Labs, на которых видно последствия детонации боеприпасов на Старокрымском полигоне во временно оккупированном Крыму. Военные эксперты идентифицировали территорию на фото как склад боеприпасов российской армии.