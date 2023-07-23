Вибухи в Криму: з'явилися супутникові знімки до і після удару по ЗС РФ у Октябрському (фото)

На знімках видно стовп диму, що утворився від пожежі на стратегічному об'єкті ЗС РФ. Також зафіксовано сліди вторинної детонації боєприпасів після атаки БПЛА російського складу.

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У Мережі з'явилися супутникові знімки від Planet Labs, що підтверджують успішну атаку ЗСУ 22 липня військових об'єктів ЗС РФ у селищі Октябрський на території тимчасово окупованого Криму. Фото розмістив у себе в Twitter японський OSINT-аналітик Хіденорі Ватанаве.

"Аеродром у Октябрському, контрольований Росією, у центрі Криму, 22 липня. Унаслідок атаки українських сил вибухнув склад боєприпасів, утворивши стовп диму" — підписав знімок Ватанаве.

Фото: Twitter

На фото можна побачити стовп диму, що піднімається від пожежі, яка розгорілася внаслідок успішного влучання снаряда. Також помітні сліди від вторинної детонації та розльоту боєприпасів унаслідок "прильоту" по місцях зберігання боєкомплектів, розташованих на території аеродрому.

Нагадаємо, 22 липня БПЛА атакували військовий склад ЗС РФ на території тимчасово окупованого Криму. У результаті сталася детонація боєприпасів. Місцева "влада" стверджувала, що руйнувань нібито немає, але при цьому провела евакуацію населення.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ підтвердили успішну роботу українських військових по нафтобазі та складах РФ у тимчасово окупованому Октябрському (Червоногвардійському районі АР Крим).

Фокус писав 21 липня про атаку безпілотників по території тимчасово окупованого Криму. За даними російських пабліків, удар було завдано по аеродрому в селищі міського типу Гвардійське в Сімферопольському районі. РосЗМІ повідомляли, що авіабазу 20 липня атакували відразу три дрони. Два безпілотники нібито збила російська протиповітряна оборона на підльоті до аеродрому, а третій БПЛА був ліквідований засобами радіолокаційної боротьби.

Фокус також повідомляв 20 липня, що в мережі з'явилися супутникові знімки компанії Planet Labs, на яких видно наслідки детонації боєприпасів на Старокримському полігоні в тимчасово окупованому Криму. Військові експерти ідентифікували територію на фото як склад боєприпасів російської армії.