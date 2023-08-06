ЗСУ підтвердили удар по Чонгарському та Генічеському мостах

Українські військові зазначили, що два автомобільні мости, по яких вони вдарили ракетами, були важливими логістичними шляхами для окупантів.

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Збройні Сили України підтвердили удари по мостах на Чонгарі та в Генічеську, які було завдано в неділю, 6 серпня. Інформацію було опубліковано в Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

"Приблизно о 15:00 Сили оборони України вдарили по двох ключових шляхах сполучення окупантів — у Чонгарський та Генічеський автомобільні мости", — йдеться в повідомленні.

Що сталося на Чонгарському мосту 6 серпня

6 серпня по Чонгарському мосту, що з'єднує Крим із Херсонською областю, завдали ракетного удару. Першу заяву на цю тему зробив так званий тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Херсонської області Володимир Сальдо. За його версією, українські військові обстріляли Чонгарський міст і селище Чонгар ракетами Storm Shadow. За його словами, міст зазнав пошкоджень, також було пошкоджено селищну школу.

Після 14:30 росЗМІ почали публікувати інформацію про те, що ракетного удару було завдано і по автомобільному мосту через протоку Тонку, що з'єднує Генічеськ із Арабатською стрілкою. За словами очевидців, одна людина дістала легкі осколкові поранення — вона сиділа в машині, в яку прилетів уламок однієї з ракет. У зв'язку з цими подіями призупинив роботу пункт пропуску "Джанкой".

Нагадаємо, 24 липня Міноборони РФ повідомило деталі атаки БПЛА на Крим. За повідомленнями міністерства країни-агресора, засобами РЕБ нібито "приземлили" 14 українських безпілотників, 11 з яких упали в акваторії Чорного моря.

Крім того, військові розповіли, як зруйнувати Чонгарський міст. Черговий удар ЗСУ по Чонгарському мосту міг бути досить успішним. Кремль наказав російським військкорам не розвивати цю тему. Армія РФ ризикує втратити до 30% військової техніки та амуніції, яку доставляють до Мелітополя.