Міст перекрито: окупанти заявили про удари по Чонгарському мосту (фото)

За словами колаборанта Сальдо, Чонгарський міст і селище Чонгар були обстріляні ракетами Storm Shadow. Міст зазнав пошкоджень.

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6 серпня по Чонгарському мосту, що з'єднує Крим із Херсонською областю, нібито завдано ракетного удару, повідомляє колаборант Володимир Сальдо.

За його словами, Чонгарський міст і селище Чонгар були обстріляні ракетами Storm Shadow. Міст зазнав пошкоджень. Обсяг пошкоджень поки невідомий.

Про те, що в районі Чонгара і Генічеська Херсонської області лунають потужні вибухи, повідомила пресслужба"Центру національного опору": "Повідомляють про потужні вибухи в районі тимчасово окупованого Геніченська та Арабатської стрілки. Місцеві жителі припускають, що вибухи прогриміли в районі мостів, що з'єднують Арабатську стрілку з материковою частиною".

Що ще кажуть росіяни?

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов підтвердив пошкодження дорожнього полотна Чонгарського мосту.

"Ворог завдав ракетного удару в районі Чонгарського мосту на півночі Криму. Одне попадання, частина ракет збита силами ППО. Є пошкодження дорожнього полотна автомобільного мосту, ремонтні роботи вже починаються. Жертв немає. Тимчасово проїзд здійснюється через ПП Армянськ і Красноперекопськ", — написав Аксьонов.

Як пише російське видання "РИА Новости", було зафіксовано приліт по мосту через протоку Тонку, який з'єднує Генічеськ з Арабатською стрілкою. Загалом летіло 12 ракет, 9 з яких ППО російських терористів нібито вдалося збити. Крім того, під час обстрілу перебито газопровід, що проходив поруч із мостом, зі Стрілківського родовища в Генічеськ.

Чонгарський міст Фото: Readovka

Нагадаємо, 24 липня Міноборони РФ повідомило деталі атаки БПЛА на Крим. За повідомленнями міністерства країни-агресора, засобами РЕБ нібито "приземлили" 14 українських безпілотників, 11 з яких упали в акваторії Чорного моря.

Крім цього, військові розповіли, як зруйнувати Чонгарський міст. Черговий удар ЗСУ по Чонгарському мосту міг бути досить успішним. Кремль наказав російським військкорам не розвивати цю тему. Армія РФ ризикує втратити до 30% військової техніки та амуніції, яку доставляють до Мелітополя.