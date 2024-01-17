Ракеты Storm Shadow атаковали Чонгарский мост в Херсонской области, — оккупанты

Коллаборанты заявляют, что ракеты не долетели до цели всего 7 км и сообщают об "успешной" работе ПВО.

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Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по оккупированной Херсонщине. Ракеты направили на Чонгарский мост. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

"Противовоздушная оборона отразила попытку вооруженных формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты "Шторм шедоу" американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе населенного пункта Поповка на подлете. Пострадавших и разрушений нет", — проинформировал коллаборационист.

Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Херсонщину атаковали ракеты Storm Shadow и они намеревались нанести удар по чонгарскому мосту.

"Ракетный удар вблизи Чонгарского моста. Система ПВО России сбила две ракеты Storm Shadow над Геническим округом. От места перехвата этих ракет до Чонгарского моста, соединяющего Крым с Херсонской областью и являющегося одним из ключевых мест сухопутного транспортного коридора в Крым, всего 7 км", — отметил Рогов.

Напомним, что украинские бомбардировщики Су-24 являются носителями крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. На интеграцию боеприпаса под украинские самолеты ушло рекордно мало времени.

4 января Украина ударила по радиолокационному подразделению ВС РФ рядом с Евпаторией ракетами Storm Shadow. Они попали в расположение отдельной радиолокационной роты вблизи Евпатории.