Ракети Storm Shadow атакували Чонгарський міст на Херсонщині, — окупанти

Колаборанти заявляють, що ракети не долетіли до цілі усього 7 км і повідомляють про "успішну" роботу ППО.

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Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованій Херсонщині. Ракети скерували на Чонгарський міст. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.

"Протиповітряна оборона відбила спробу збройних формувань київського режиму обстріляти Генічеський муніципальний округ. Дві ракети "Шторм шедоу" американського виробництва, націлені на школу та медичний заклад, збиті в районі населеного пункту Попівка на підльоті. Постраждалих та руйнувань немає", — проінформував колаборант.

Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов заявив, що Херсонщину атакували ракети Storm Shadow і вони мали намір завдати удару по чонгарському мосту.

"Ракетний удар поблизу Чонгарського мосту. Система ППО Росії збила дві ракети Storm Shadow над Генічеським округом. Від місця перехоплення цих ракет до Чонгарського мосту, що з'єднує Крим з Херсонською областю і є одним із ключових місць сухопутного транспортного коридору до Криму, всього 7 км", — зазначив Рогов.

Нагадаємо, що українські бомбардувальники Су-24 є носіями крилатих ракет Storm Shadow / SCALP-EG. На інтеграцію боєприпасу під українські літаки пішло рекордно мало часу.

4 січня Україна вдарила по радіолокаційному підрозділу ЗС РФ поруч із Євпаторією ракетами Storm Shadow. Вони влучили в розташування окремої радіолокаційної роти поблизу Євпаторії.