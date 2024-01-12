Storm Shadow на українські Су-24 інтегрували за кілька тижнів, – гендиректор MBDA

За словами Еріка Беранже, без повномасштабної війни на адаптацію ракет до радянського літака пішли би роки.

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Українські бомбардувальники Су-24 є носіями крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Генеральний директор MBDA Ерік Беранже розказав, що на інтеграцію боєприпасу пішло рекордно мало часу. Про це він сказав в інтервʼю французькому журналу Challenges.

Через повномасштабну війну в Україні у світі суттєво зріс попит на озброєння. Відтак зараз MBDA проінвестує 1 млрд євро протягом наступних 5 років. За словами Беранже, бойові дії змінили світ. Головним обмеженням на шляху тепер стоїть час виробництва, а не інші обмеження.

Фото: MBDA

Важливим уроком для виробника стала адаптивність під сучасні умови.

"Інший урок — важливість спритності. Нам вдалося адаптувати ракети Storm Shadow/SCALP-EG під українські бомбардувальники Су-24 за кілька тижнів, коли за звичайних умов на це пішли б роки. Нам вдалося зробити це швидко, бо ми мали повноваження на проєктування технічного рішення", — заявив Беранже.

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Також гендиректор MBDA зауважив, що на контрактах вже відчувається зміна через війну в Україні. Зокрема Польща підписала контракт на комплекси CAMM-ER на 4,5 млрд євро, ймовірно, він би був менш масштабнішим без війни. Підвищився попит на засоби протиповітряної оборони.

Нагадаємо, 4 січня аналітики повідомили, що Україна вдарила по радіолокаційному підрозділу ЗС РФ поруч з Євпаторією ракетами Storm Shadow.

4 листопада ракети знищили російський корабель "Аскольд", який проходив останні випробування перед введенням в стрій.