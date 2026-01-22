БПЛА атакували морський порт у Краснодарському краю: горять термінали, є загиблі (відео)
У ніч на 22 січня ударні безпілотники атакували морський порт "Тамань", що розташований у селищі Волна Краснодарського краю РФ.
Під удар потрапили портові термінали, повідомив губернатор регіолну Веніамін Кондратьєв.
"Зараз на території терміналів — пожежа, загорілися чотири резервуари з нафтопродуктами", — написав Кондратьєв.
Згодом в Оперативному штабі Краснодарського краю уточнили, що внаслідок атаки дронів загинули троє людей, ще вісім — постраждали.
"Всі постраждалі госпіталізовані з різними травмами середнього ступеня тяжкості. Лікарі надають необхідну медичну допомогу", — зазначили в оперштабі.
Водночас телеграм-канал "Supernova+" оприлюднив відео, на якому зафіксованйи момент удару БПЛА по морському порту.
На момент публікації матеріалу українського сторона не коментувала атаки дронів на порт "Тамань" у селищі Волна.
Нагадаємо, у ніч на 21 січня російська ППО розбомбила багатоповерхівку під Краснодаром.
Фокус також писав про те, що у Росії були атаковані ТЕЦ, внаслідок чого частина мешканців опинилася без світла.