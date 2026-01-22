БПЛА атакували морський порт у Краснодарському краю: горять термінали, є загиблі (відео)

У ніч на 22 січня ударні безпілотники атакували морський порт "Тамань", що розташований у селищі Волна Краснодарського краю РФ.

Під удар потрапили портові термінали, повідомив губернатор регіолну Веніамін Кондратьєв.

"Зараз на території терміналів — пожежа, загорілися чотири резервуари з нафтопродуктами", — написав Кондратьєв.

Згодом в Оперативному штабі Краснодарського краю уточнили, що внаслідок атаки дронів загинули троє людей, ще вісім — постраждали.

"Всі постраждалі госпіталізовані з різними травмами середнього ступеня тяжкості. Лікарі надають необхідну медичну допомогу", — зазначили в оперштабі.

Водночас телеграм-канал "Supernova+" оприлюднив відео, на якому зафіксованйи момент удару БПЛА по морському порту.

На момент публікації матеріалу українського сторона не коментувала атаки дронів на порт "Тамань" у селищі Волна.

