Російську Пензу атакували дрони: палає місцеве підприємство, є влучання в ТЕЦ (відео)

У ніч на 23 січня у російському місті Пенза пролунала серія вибухів і здійнялася сильна пожежа під час повітряної тривоги та атаки безпілотників.

Внаслідок обстрілу у Пензі загорівся місцевий завод, а також під ударом опинилася ТЕЦ (теплова електростанція). Про це повідомили моніторингові канали.

Повітряну тривогу через загрозу БпЛА по всій території Пензенської області РФ оголосили ще близько 01:00 години, інформували у місцевих пабліках. Також росіян попередили про обмеження мобільного інтернету у "цілях безпеки".

Російський Telegram-канал SHOT повідомив з посиланням на очевидців, що перші вибухи в обласному центрі пролунали близько 04:00 години. Місцеві розповіли медіа про те, що від вибухів, які прогриміли на півночі Пензи, "трусилися стіни".

Відео дня

"Одразу після цього мешканці побачили чорний дим та пожежу в одному з районів", — зазначили у каналі.

Як стверджують росіяни, вибухи пролунали через роботу сил ППО по цілях у небі.

"Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає", — наголосили у Telegram-каналі.

Тим часом у мережі показали кадри з місця подій. На відеороликах видно масштаби пожежі, яка охопила невідомий об'єкт у місті, та стовп диму, що здійнявся над Пензою.

На момент публікації точних даних щодо того, який саме об'єкт атакували дрони у Пензі, не надходило. Моніторингові канали припускають, що удар потрапив або завод "Біосинтез", або ж один з об'єктів нафтової компанії "Роснефть".

Офіційно влада заявила про удар нібито по нафтобазі у Пензі.

Нагадаємо, 22 січня безпілотники атакували морський порт у Краснодарському краю РФ, через що загорілися термінали та є загиблі.

Також 21 січня у Росії дрони атакували ТЕЦ, через що частина мешканців опинилася без світла.