"Наймасованіший обстріл": Бєлгород опинився без світла — росіяни скаржаться на удари HIMARS (відео)

Пізно ввечері 24 січня у російському місті Бєлгород прогриміла серія потужних вибухів, після чого у низці районів зникло світло. Росіяни пишуть, що місто нібито атакували ракети HIMARS.

Цю атаку на Бєлгород назвали "наймасованішим ударом" по місту за весь час війни. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Очевидці розповіли медіа, що загалом на тлі обстрілу у Бєлгороді пролунало не менше 20 вибухів. За іншими даними, у місті було чутно близько 50 вибухів. У небі було видно яскраві спалахи, а після кількох ударів низка районів опинилася без електропостачання.

"Місцеві повідомляють про роботу ППО та серію прильотів. На подвір'ї на заході міста горять уламки збитих ракет, обгорів автомобіль", — йдеться у повідомленні.

Росіяни пишуть, що уламки впали у дворі житлового будинку. Також на тлі обстрілу пошкоджений будинок у Таврово.

Місцевий губернатор Гладков масовану атаку на Бєлгород підтвердив. За його інформацією, у місті постраждав об'єкт енергетичної інфраструктури, однак який саме — чиновник не розкрив.

Моніторингові канали натомість повідомили, що під ударом HIMARS у Бєлгороді опинилася місцева теплова електростанція. Однак офіційного підтвердження цих даних на момент публікації не надходило.

Місцеві мешканці також розповіли Telegram-каналам, що після атаки біля будинків нібито знайшли уламки ракет, які здійснили удар по місту.

Нагадаємо, у ніч на 23 січня російську Пензу атакували дрони: у мережі повідомили про удар по нафтобазі та влучання в ТЕЦ, у місті здійнялася сильна пожежа.

22 січня безпілотники атакували морський порт у Краснодарському краю Росії: після серії вибухів загорілися термінали, влада повідомила про загиблих.