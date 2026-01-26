Пролунали потужні вибухи, пошкоджені будинки: дрони атакували НПЗ у Краснодарському краю РФ (відео)

У ніч на 26 січня мешканці Слов'янська-на-Кубані у Краснодарському краю Росії скаржилися на серію потужних вибухів. У місті перед цим оголосили тривогу через загрозу безпілотників.

Під ударом у регіоні цієї ночі міг опинитися Слов'янський нафтопереробний завод (НПЗ). Про це повідомили моніторингові канали.

"Слов’янськ-на-Кубані: триває атака на місцевий НПЗ. Краснодарський край", — йдеться у повідомленні.

За інформацією російських медіа, вибухи у місті пролунали після 01:00 години. Загалом очевидці нарахували близько 5-7 потужних вибухів. У небі бачили яскраві спалахи під час атаки дронів та чули роботу російської протиповітряної оборони.

"За словами очевидців, ворожі дрони продовжують летіти з боку Азовського моря, періодично чути сильний гомін і стрілянину", — повідомляють у місцевих пабліках.

Варто зазначити, що перед цим в аеропорту Краснодара "Росавіація" запровадила план "Килим", що передбачає обмеження на посадку та виліт літаків.

Місцева влада атаку безпілотників на Слов'янськ-на-Кубані підтвердила. Росіяни стверджують, що внаслідок обстрілу у місті пошкоджені щонайменше три житлових будинки. Зазначається, що у них вибило вікна, а також пошкоджень зазнала покрівля. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Офіційного підтвердження ураження НПЗ у Слов'янську-на-Кубані на момент публікації не надходило.

