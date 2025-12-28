Горела одна из подстанций: ВСУ ночью поразили Сызранский НПЗ, — Генштаб

Украинские военные в ночь на 28 декабря нанесли успешные удары по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России. Также под атакой был ряд других объектов на территории РФ и на оккупированных украинских территориях.

Беспилотники успешно поразили НПЗ "Сызранский", в результате чего на заводе возник пожар. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Сызранский НЗП — предприятие топливного профиля, один из крупнейших заводов в системе компании "Роснефть" и ключевой НПЗ на территории южного Поволжья. Сызранский НПЗ обеспечивает топливом Самарскую, Саратовскую, Пензенскую области и частично регионы Центральной России.

Ежегодный объем переработки предприятия составляет от 7 до 8,9 млн. тонн нефти.

В Генштабе отметили, что нефтеперерабатывающий завод "Сызранский" является частью энергетического тыла рф и задействован в обеспечении вооруженных сил агрессора. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Відео дня

Telegram-канал Astra сообщает о временном отключении электроэнергии в Сызрани. По неподтвержденной информации, горела одна из установок переработки нефти.

При этом, канал отмечает, что вспышка на видео характерна для попадания в объект под высоким напряжением.

Местные власти не подтверждали атаку. Зато Минобороны РФ заявляло о 12 дронах, которые были якобы сбиты над Самарской областью.

Кроме этого, Силы обороны Украины успешно поразили место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Черноморского (временно оккупированная территория украинского Крыма), ремонтное подразделение из состава 1435 мотострелкового полка вблизи населенного пункта Антрацит (ВОТ Луганской области), понтонную переправу неподалеку Никоноровки и склад хранения БпЛА типа "Шахед" в Макеевке Донецкой области.

В Генштабе подтвердили результаты недавнего поражения завода по переработке нефтепродуктов "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области — там был поврежден трубопровод нефтепродуктов и технологическая установка производства масел.

О взрывах в российской Сызрани Самарской области сообщалось ночью: под атакой дронов оказался крупный нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" и местные подстанции.

Стоит отметить, что в начале декабря дроны уже атаковали этот НПЗ: после серии взрывов начался пожар.