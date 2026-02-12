По ГРАУ в Котлубани ударили ракетами "Фламинго": что произошло на арсенале Минобороны РФ, — Генштаб

Украинские ракеты FP-5 "Фламинго" взорвали арсенал Главного ракетно-артиллерийского склада (ГРАУ) возле села Котлубай в Российской Федерации, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Какие последствия поражения хранилищ ракет и снарядов российской армии?

FP-5 "Фламинго" попали по складам ВС РФ в Волгоградской области, в которых хранились ракеты, снаряды, взрывчатые вещества, говорится в заявлении командования. Отмечается, что таким образом уменьшают наступательный потенциал российской армии.

"Удар по арсеналу нанесен украинскими средствами дальнего поражения FP-5 "Фламинго". Зафиксированы мощные взрывы на территории объекта с последующей вторичной детонацией", — написал Генштаб ВСУ.

Командование добавило, что масштабы повреждений арсенала ГРАУ в Котлубане еще уточняются. Кроме того, выяснилось, что в ночь на 12 февраля ударили суммарно по трем военным целям на территории РФ. Первая цель — склад, по которому попали "Фламинго". Вторая — "Мичуринский завод "Прогресс" в Тамбовской области, который согласно данным ГУР, производит компоненты для ракет Х-101. Третья — нефтеперерабатывающий завод "Волгоградский", на котором повредили установки ЭЛОУ-АВТ-1, АВТ-3 и другие сооружения. Еще одна цель — склад боеприпасов ВС РФ возле села Терпенье на временной оккупированной части Запорожской области.

Відео дня

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются", — говорится в сообщении.

Удар по ГРАУ — что произошло 12 февраля в Котлубани

Утром 12 февраля росСМИ опубликовали ряд видео из населенного пункта Котлубань, возле которого расположен арсенал ГРАУ воинской части 57229/51 ВС РФ. На видео с места событий — взрывы и пламя над, предположительно, складами. OSINTеры провели геолокацию кадров и сообщили, что речь может идти о попадании в точке 48.996917145014976, 44.21360141335593.

Новость дополняется…