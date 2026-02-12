Удари по арсеналах ГРАУ: скільки боєприпасів зберігалось на складах РФ, уражених у 2026 році

У 2026 році Збройні сили України двічі дістали до арсеналів головного ракетного-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони Російської Федерації. Сумарна площа складів у Неї та Котлубані, які потрапили під удар у новому році, — близько 4 кв. км, і військові аналітики розповіли, як вставити орієнтовну місткість кожного такого складу, по якому вже влучали ЗСУ або влучатимуть у майбутньому.

Існує норма збереження боєприпасів на складах ГРАУ ЗС РФ, і завдяки цій інформації можна орієнтовно оцінити, скільки снарядів може зберігатись на арсеналах ГРАУ, ідеться у статті на порталі Defense Express. Кожен такий арсенал — це територія площею кілька квадратних кілометрів з "обвалованими" [оточені захисними валами — ред.] відкритими та закритими складами. У 2025 році Сили оборони України вдарили по 51 арсеналу ГРАУ біля міста Киржач у Володимирській області. Згідно з даними аналітиків, проєктна місткість такої території — близько 75 тис. тонн боєприпасів на 1 кв. км. Знаючи це число, можна порахувати, скільки снарядів можуть втратити ЗС РФ після удару ЗСУ, якби детонація знищила весь боєзапас.

Відео дня

На порталі DE пояснили, що розрахунки ґрунтувались на відомих даних про 51 арсенал. Площа складів ГРАУ під Киржачем — 3,5 кв. км, а місткість — 264 тис. тонн боєприпасів: звідси випливає число 74,5 тис. тонн на 1 кв. км. Після цього з'являється можливість порахувати обсяги боєприпасів, які потрапили під удар в ніч на 12 лютого, а Фокус використав це для аналізу арсеналу в Неї.

Яка потужність арсеналів ГРАУ, які палали у січні-лютому 2026 року:

100 арсенал ГРАУ біля селища Нея — площа 1,75 кв. км, тобто орієнтовна місткість — 132 тис. тонн снарядів різних типів;

арсенал ГРАУ біля Котлубані — площа 2 кв. км, тобто місткість 150 тис. тонн.

Удари по ГРАУ - яка відстань до складів в Неї та Котлубані Фото: Google Maps

Удари по ГРАУ — повітряні атаки 2026 року

Фокус писав про удари по ГРАУ ЗС РФ, які відбулись у перші місяці 2026 року.

Перша атака СОУ на склад боєприпасів — це удар по 100 арсеналу біля Неї Костромської області РФ. Зранку 6 січня місцеві жителі повідомили про гул моторів дронів та вибухи у районі складів за околицями населеного пункту. OSINTери підтвердили, що ідеться про майданчики ГРАУ, на яких зберігаються снаряди, ракети, вибухівка для російської армії. 27 січня медіа "Радіо Свобода" опублікувало супутникові фото точок влучання: помітили три зони ураження.

Друга атака — удар по арсеналу ГРАУ біля Котлубані. В ніч на 12 лютого у мережі опублікували серію вибухів у напрямку складів, а місцева влада оголосила евакуацію населення, чого не робила під час попередніх нальотів. Зранку Генштаб ЗСУ підтвердив влучання і заявив, що ціль атакували крилаті ракети FP-5 "Фламінго", які обійшли ППО Бєлгорода, Воронежа, Волгограда (якщо летіли в обхід) або окуповану Донеччину-Луганщину та Ростов (якщо летіли навпростець).

Інформація про арсенали ГРАУ — деталі

Зазначимо, у вересні 2024 року, коли Україна вперше почала запускати дрони на військових об'єктах у РФ, на порталі Defense Express зібрали дані про арсенали ГРАУ, які перебували у можливій зоні ураження 100-700 км. У статті перелічуються сім цілей — є координати, відстань до України та площа. Знаючи площу та проєктну місткість, бачимо, що біля селища Есено у Володимирській області РФ може зберігатись пів мільйонна тонн БК (по цьому ГРАУ ще не влучали).

Нагадуємо, зранку 12 лютого стало відомо про удар по ще двох цілях на території РФ. Зокрема, запалав оборонний завод "Прогрес" та НПЗ в Ухті у республіці Комі.