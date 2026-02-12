Удары по арсеналам ГРАУ: сколько боеприпасов хранилось на складах РФ, пораженных в 2026 году

В 2026 году Вооруженные силы Украины дважды добрались до арсеналов главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны Российской Федерации. Суммарная площадь складов в Нее и Котлубане, которые попали под удар в новом году, — около 4 кв. км, и военные аналитики рассказали, как вставить ориентировочную вместимость каждого такого склада, по которому уже попадали ВСУ или будут попадать в будущем.

Существует норма хранения боеприпасов на складах ГРАУ ВС РФ, и благодаря этой информации можно ориентировочно оценить, сколько снарядов может храниться на арсеналах ГРАУ, говорится в статье на портале Defense Express. Каждый такой арсенал — это территория площадью несколько квадратных километров с "обвалованными" [окруженные защитными валами — ред.] открытыми и закрытыми складами. В 2025 году Силы обороны Украины ударили по 51 арсеналу ГРАУ возле города Киржач во Владимирской области. Согласно данным аналитиков, проектная вместимость такой территории — около 75 тыс. тонн боеприпасов на 1 кв. км. Зная это число, можно посчитать, сколько снарядов могут потерять ВС РФ после удара ВСУ, если бы детонация уничтожила весь боезапас.

На портале DE объяснили, что расчеты основывались на известных данных о 51 арсенале. Площадь складов ГРАУ под Киржачем — 3,5 кв. км, а вместимость — 264 тыс. тонн боеприпасов: отсюда следует число 74,5 тыс. тонн на 1 кв. км. После этого появляется возможность посчитать объемы боеприпасов, которые попали под удар в ночь на 12 февраля, а Фокус использовал это для анализа арсенала в Нее.

Какова мощность арсеналов ГРАУ, которые пылали в январе-феврале 2026 года:

100 арсенал ГРАУ возле поселка Нея — площадь 1,75 кв. км, то есть ориентировочная вместимость — 132 тыс. тонн снарядов различных типов;

арсенал ГРАУ возле Котлубани — площадь 2 кв. км, то есть вместимость 150 тыс. тонн.

Удары по ГРАУ — воздушные атаки 2026 года

Первая атака СОУ на склад боеприпасов — это удар по 100 арсеналу возле Неи Костромской области РФ. Утром 6 января местные жители сообщили о гуле моторов дронов и взрывах в районе складов за окрестностями населенного пункта. OSINTеры подтвердили, что речь идет о площадках ГРАУ, на которых хранятся снаряды, ракеты, взрывчатка для российской армии. 27 января медиа "Радио Свобода" опубликовало спутниковые фото точек попадания: заметили три зоны поражения.

Вторая атака — удар по арсеналу ГРАУ возле Котлубани. В ночь на 12 февраля в сети опубликовали серию взрывов в направлении складов, а местные власти объявили эвакуацию населения, чего не делали во время предыдущих налетов. Утром Генштаб ВСУ подтвердил попадание и заявил, что цель атаковали крылатые ракеты FP-5 "Фламинго", которые обошли ПВО Белгорода, Воронежа, Волгограда (если летели в обход) или оккупированную Донецкую-Луганскую область и Ростов (если летели напрямик).

Информация об арсеналах ГРАУ — детали

Отметим, в сентябре 2024 года, когда Украина впервые начала запускать дроны на военных объектах в РФ, на портале Defense Express собрали данные об арсеналах ГРАУ, которые находились в возможной зоне поражения 100-700 км. В статье перечисляются семь целей — есть координаты, расстояние до Украины и площадь. Зная площадь и проектную емкость, видим, что возле поселка Есено во Владимирской области РФ может храниться полмиллиона тонн БК (по этому ГРАУ еще не попадали).

Напоминаем, утром 12 февраля стало известно об ударе по еще двум целям на территории РФ. В частности, загорелся оборонный завод "Прогресс" и НПЗ в Ухте в республике Коми.