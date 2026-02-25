В сети появились кадры попадания "Фламинго" в Воткинске: явно не дрон, а немалая ракета (видео)

Крылатая ракета FP-5 "Фламинго" долетела до цеха Воткинского машиностроительного завода в Удмуртии, и момент попадания зафиксировали камеры видеонаблюдения, которые появились в сети. Минобороны Российской Федерации заверило, что обезвредило все шесть запущенных средств поражения, но запись это опровергла. Какие особенности удара зафиксировало видео из Воткинска и какой объект на самом деле ударил по заводу российского военно-промышленного комплекса?

Под удар ракеты "Фламинго" попал цех №22 АО "Воткинский завод", написали в анонимном паблике "Досье шпиона", на который ссылались украинские OSINTеры с канала "КиберБорошно". Удар действительно состоялся ночью 20 февраля 2026 года, несмотря на заявления российских военных. Видео длится 15 секунд. Сначала видим заснеженные крыши промышленного предприятия, а на седьмой секунде появляется ракета. Запись показала, что средство поражения, которое ударило по заводу, имеет вид удлиненного цилиндра достаточно больших размеров: объект, вероятно, больше похож на ракету, чем на дрон.

Видео с кадрами работы ракеты FP-5 "Фламинго" появились днем 25 февраля, через пять дней после удара по Воткинску. OSINTеры тем временем заметили размеры средства поражения, написав "байда здоровая прилетела". Также уточнили, что прилет произошел по цеху №22 в 19 корпусе.

Ракета Фламинго — OSINTеры о размерах FP-5 и о точке удара в Воткинске 20 февраля 2026 года Фото: Скриншот

На публикацию видео прилета "Фламинго" также отозвался совладелец компании-производителя FP-5 Денис Штиллерман. В сообщении соцсети X Штиллерман написал пропорцию: один "Фламинго" равен двум цехам российского завода ВПК.

Ракета Фламинго — детали удара по Воткинску

Фокус писал об ударе ракеты "Фламинго" по машиностроительному заводу в Воткинске в Удмуртии. Инцидент произошел в ночь на 20 февраля. OSINTеры опубликовали кадры вспышек и взрывов в городе Воткинск, расположенном в 1400 км от Украины. Выяснилось, что под ударом оказалось предприятие, на котором производят российские ракеты "Искандер", "Тополь-М", "Орешник" и другие. Согласно предварительным данным, пострадали два цеха. Тогда же Штиллерман опубликовал кадры пуска ракет "Фламинго", но не уточняя, по каким именно объектам их запускали.

21 февраля в сети опубликовали детали удара ракеты "Фламинго". Подтвердили поражение двух цехов и об 11 раненых, один из них — в тяжелом состоянии. На следующий день в OSINT-канале "Кибермука" опубликовали спутниковые фото результатов поражения. На фото — крыша цеха Воткинского завода с отверстием размером 30 на 24 м. Также отмечалось, что могло произойти попадание по гальвано-штампувальноу цеху №19: 25 февраля выяснилось, что речь идет о цехе №22.

Предыдущий случай применения ракет "Фламинго" для ударов по РФ — это атака на полигон "Капустин Яр" и арсенал ГРАУ. Генштаб ВСУ сообщил, что в январе нанесли удар по полигону, с которого россияне дважды запускали по украинцам баллистическую ракету средней дальности "Орешник". 12 февраля – удар FP-5 по ГРАУ, на котором хранилось 150 тыс. тонн боеприпасов ВС РФ разных типов, как установили аналитики DeepState.

Напомним, 25 февраля было громко на химзаводе в Смоленской области: дроны атаковали предприятие по производству взрывчатки.