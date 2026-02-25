Дроны ударили по химзаводу "Дорогобуж" под Смоленском, который изготавливает взрывчатку (видео)

В ночь на 25 февраля после атаки дронов загорелся химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области, показала серия видео из соцсетей. Завод причастен к изготовлению взрывчатки, находится под санкциями Украины. Какие последствия удара по предприятию, благодаря которому Российская Федерация имеет снаряды для ударов по украинцам?

На видео с места инцидента в Смоленской области слышна стрельба из-за попытки военных ВС РФ сбить украинские беспилотники, а после попадания погибли четверо россиян, написало росСМИ Astra. Кроме того, еще четверо получили ранения и оказались в больнице. Тем временем местные власти объявили о временном закрытии учебных заведений.

OSINTеры росСМИ на основе видео канала Exilenova установили, что возгорание действительно произошло на территории химического предприятия. Также они уточнили, что химзавод уже попадал под удар в декабре 2025 года. Согласно сообщениям россиян, атака дронов произошла около 6 часов 25 февраля. На месте попаданий начался пожар, с которым не могут справиться работники МЧС.

Взрывы в РФ — что произошло в Смоленской области

ПАО "Дорогобуж" — предприятие в Смоленской области в городе Дорогобуж, которое ранее называлось "Дорогобужский завод азотных удобрений". Продукция — аммиак, нитратная кислота (1,6 млн тонн в год), аммиачная селитра (1,5 млн тонн в год), азотные удобрения. При этом нитратная кислота и аммиачная селитра используются для изготовления взрывчатки, в том числе — тротила. На предприятие, которое Украина наложила санкции на три года в 2018 году, писали на агропорталах с уточнением, что это вызвало сопротивление украинских аграриев. В 2024 санкции продлили на 10 лет. Завод расположен в 300 км от Украины, в 80 км от окрестностей Смоленска и в 200 км от окрестностей Москвы.

Взрывы в РФ — расстояние от ПАО "Дорогобуж" до Украины Фото: Google Maps

Между тем Минобороны РФ утром 25 февраля сообщило, что ночью россиян атаковали 69 украинских БпЛА. При этом над Смоленской областью заметили 14 дронов, а над Брянской — 24. Кроме того, один беспилотник долетел до Подмосковья, признало ведомство. Губернатор Смоленской области Сергей Анохин пока молчит об инциденте на ПАО "Дорогобуж".

Генштаб ВСУ не комментировал атаку дронов на российский завод по изготовлению компонентов для взрывчатки для снарядов ВС РФ.

