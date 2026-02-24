Дроны повторно атаковали НПС "Калейкино" нефтепровода "Дружба": взрывы и сирены (видео)

Утром 24 февраля на подстанции нефтепровода "Дружба" в Альметьевске в Татарстане Российской Федерации вновь прогремели взрывы, показали видео из сети. Россияне пожаловались на повторный налет дронов на резервуары, которые все еще пылали после предыдущей воздушной атаки 23 февраля. Как состоялась новая атака дронов на стратегический объект РФ в 1200 км от Украины?

Гул моторов БпЛА и звуки взрывов в Альметьевске зафиксировали около 9 часов 24 февраля, рассказало росСМИ Astra. На видео с места событий показали облако дыма над нефтеперекачивающей подстанцией "Калейкино", а власти предупредили об угрозе воздушного удара.

Городские власти Алметьевска призвали россиян находиться в укрытиях во время повторного налета дронов 24 февраля. Кроме того, ввели ограничения на движение общественного транспорта. Между тем паблики Татарстана в 3 часа 24 февраля сообщили о сигнале тревоги из-за атаки БпЛА, а в восемь часов дроны добрались до Алметьевска. Ко всему, временно закрыли аэропорт в Нижнекамске. Руководительница Альметьевского района Гюзель Хабутдинова подтвердила налет дронов и рассказала, что в городе работают все соответствующие службы. О том, произошли ли новые попадания, чиновница не информировала, но написали, что пострадавших нет.

Відео дня

Минобороны РФ опубликовало отчет о налете украинских дронов и работе средств ПВО ночью и утром 24 февраля. Как заявило российское командование, по российской территории ударило 97 БпЛА в две волны, и их все якобы сбили. При этом в тексте ведомства нет данных о сбитии БпЛА в Татарстане.

Взрывы в РФ — атаки на "Дружбу"

Отметим, Фокус писал об атаке на подстанцию нефтепровода "Дружба" в Алметьевске и о взрывах в РФ. Атака произошла утром 23 февраля: местные жители услышали ориентировочно четыре взрыва и опубликовали кадры с масштабным пожаром в районе резервуаров для хранения нефти. РосСМИ подтвердили, что речь идет о НПС "Калейкино" — важный узел транспортировки нефти из Казахстана, южная ветка которого идет через Украину в сторону Венгрии и Словакии. Выяснилось, что площадь возгорания — около 2900 км.

Впоследствии источники медиа в украинских спецслужбах подтвердили воздушную атаку и заявили, что ее провели дроны СБУ. Других деталей атаки источники не рассказали.

Между тем ранее Силы обороны уже атаковали транспортную инфраструктуру нефтепровода "Дружба". В частности, летом и осенью 2025 года состоялись удары дронов Сил беспилотник систем по подстанции "Унеча" в Брянской области и подстанции "Никольская" в Тамбовской области. Кроме того, 27 января 2026 года россияне собственноручно разбомбили оборудование "Дружбы" во время ракетно-дроновой атаки на Львовскую область.

Напоминаем, 23 февраля Генштаб ВСУ сообщил о воздушных атаках на военные объекты ВС РФ в оккупированном Крыму и на ВОТ у линии фронта: под удар попала установка для пуска ракет "Циркон".